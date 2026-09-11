Esposa de Carín León intenta justificar cancelación de show y sale peor: “Pecamos de confianzudos”

En su afán de justificar a Carín León por no llegar a su concierto en Sphere de Las Vegas y cancelar el show de último minuto, su pareja Meylín Zúñiga publicó un comunicado que dejó más preguntas que respuestas.

Carín León había hecho historia por ser el primer mexicano con una residencia en ese novedoso recinto, pero ahora también ya es el primer mexicano en cancelar de improvisto una fecha de su serie de conciertos. Su intento por volar de Hermosillo, Sonora, a Las Vegas, pocas horas antes del concierto, tuvieron como consecuencia que no pudiera llegar.

Así que Meylín Zúñiga publicó varios textos en sus redes sociales donde explicó: “Tuvimos dos intentos de vuelos 2pm y 5pm; No nos permitieron volar. Hubo un tercero que es lo más gracioso... uno que iba lleno de personas con sombreros a Las Vegas ¿a qué creen? Rogamos que solo le dieran ride a ÉL... Nos dijeron que NO jaja muchas gracias"-

“Ojalá entendieran la impotencia del artista de NO haber podido llegar a uno de sus conciertos más importantes”, dijo la pareja de Carín León, quien reclama la falta de empatía.

También reclamó que el público no se detuvo “a pensar que el artista también es un ser humano NORMAL como lo son ustedes. Un día van camino al trabajo a la presentación más especial porque de eso depende que te vuelvan socio de tu empresa o te aumenten el sueldo, y ese día una persona distraída con otros problemas en su mente PUM te choca y te impide llegar... No siempre las cosas salen como uno las planea y Dios tiene escrito qué sí y qué no”.

“No cuestionen por qué no se quedó, o por qué se fue 10 horas antes. No inventen que si andaba de fiesta y por eso no llegó, que si se peló conmigo... También tenemos familia con la que queremos compartir cosas como lo hacen ustedes”.

“Y si pecamos de confianzudos, pues perdón. No se pasen, ¿qué posibilidades hay de que 2 aviones TOP no funcionen el mismo día? ¡Para una distancia de 1 hora de vuelo!”, escribió Meylín Zúñiga.

“Y si volvimos fue porque trajimos de vuelta a nuestros hijos pequeños y nos llevaríamos a los grandes. SOMOS UNA FAMILIA NORMAL COMO TODOS. Carín demuestra en todos sus shows lo mucho que les importa”, remató.

Enrique Acevedo publicó la versión del cantante: “Tuve comunicación con Carín León y me explicó lo sucedido. Su vuelo salía al mediodía, pero el avión presentó una falla en el sistema de frenos. Consiguieron una segunda aeronave de emergencia y, justo antes del despegue, detectaron otro problema mecánico. Ni los pilotos, ni las autoridades aeroportuarias autorizaron el vuelo que dura poco más de 1 hora. ¿Por qué regreso a Hermosillo? Me dicen que quiso estar en casa, con su familia entre los conciertos de la esfera”.