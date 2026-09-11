Verónica Castro REGAÑA A SU HERMANO ‘El Güero’ por destapar que está mal de los pulmones y que es por fumar

“Está usando oxígeno sí, porque ya hay una deficiencia de pulmones; el otro día me regaña porque digo ‘por fumar’... '¡no digas que fue por fumar!’”.

Cuando Verónica castro apareció en la graduación de su hijo Cristian con un tanque de oxígeno preocupó a todos y aunque no aclaró el motivo por el que requiere el tratamiento suplementario su hermano sí lo hizo.

Es más, ni el propio Cristian dio destellos de lo que podría estar atravesando su madre y hasta lució sorprendido.

Fue en otro evento en el que estuvo presente la prensa cuando se le cuestionó al productor de televisión por la salud de ‘La Chaparrita de Oro’. Al tiempo, Castro desveló la razón del oxígeno, sin pensar que soltar la verdad haría enfurecer a su hermana.

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‘El Güero’ dijo que si bien no es algo grave lo que atraviesa la actriz de 73 años, si es algo a lo que debe recurrir con regularidad.

“Tiene que estar usándolo, es lo malo de fumar, ¡no fumen por favor!”, advirtió.

Días después, en la presentación de la telenovela ‘Tierra de amor y coraje’, la cual protagoniza su hija Sofía castro, confesó que en una llamada con ‘Vero’, ella lo regañó por sus declaraciones y le preguntó qué lo motivó a hablar de su salud con la prensa.

“Está usando oxígeno sí, porque ya hay una deficiencia de pulmones; el otro día me regaña porque digo ‘por fumar’... '¡no digas que fue por fumar!’, y le digo: '¿entonces por qué fue?’”.

‘El Güero’ remató diciendo: "¿Qué pudo decir?, yo hablo desde mi experiencia”.

Agregó que espera que haya Verónica Castro por mucho tiempo más, y reconoció el talento, la capacidad, el gran corazón, el carisma y la identidad que su hermana tiene con la audiencia.

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Finalmente, reconoció que gracias a su hermana tiene el lugar que tiene dentro del mundo del entretenimiento y que le ha aprendido muchas cosas sobre el negocio.