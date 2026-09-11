Joanna Vega-Biestro le responde a Gala TRAS AMENAZAS de golpes y de aparecerse “en el kínder de tu hija”

“Ejercer mi trabajo periodístico, informar y opinar sobre hechos relacionados con personajes públicos no significa hostigar, acosar ni perseguir a nadie”.

Ayer que Gala Montes explicaba por qué se dio su salida de ‘La Casa De Los Famosos México’ arremetió en contra de todos y se dejó ir sin medir sus palabras.

Respecto a la presentadora de noticias, Joanna Vega-Biestro, Gala se tomó el tiempo atajar en su contra:

“A la que le voy a partir la madre es a ti, Joanna. A ti sí te voy a partir la madre el día que te vea para que dejes de estar inventando mamad*s o la gente que te esté pasando datos, te los pasé bien porque si no te vas a meter ahora sí en ped*s”.

Luego indicó que la periodista de ‘Sale el Sol’ se la debe “porque ya te metiste con mi mamá y conmigo, y con mi mamá nadie se mete, cabr*n, sólo yo”.

Finalmente, advirtió que si Joanna continuaba ‘metiéndose en su vida’ y “acosando” a su familia, ella se le aparecería a su hija en el kínder. Y aunque luego mencionó que no lo haría, enfatizó en que no tiene “n

“Quiero dejar algo muy claro porque esto ya rebasó una diferencia de opiniones. Llevo 27 años trabajando como periodista y como comunicadora. La información que compartí me llegó directamente a través de una fuente fidedigna. La corroboré antes de hacerla pública y posteriormente varios de esos hechos fueron confirmados por la propia persona involucrada”, dijo Joanna refiriéndose a que previo a la salida de Gala, ella tuvo un encontronazo con la producción del reality.

ada que perder”.

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¿Qué le contestó Joanna Vega-Biestro a Gala Montes?

La respuesta de la comunicadora no se hizo esperar y la mañana de este 11 de septiembre, la periodista manifestó:

“Quiero dejar algo muy claro porque esto ya rebasó una diferencia de opiniones. Llevo 27 años trabajando como periodista y como comunicadora. La información que compartí me llegó directamente a través de una fuente fidedigna. La corroboré antes de hacerla pública y posteriormente varios de esos hechos fueron confirmados por la propia persona involucrada”, dijo Joanna refiriéndose a que previo a la salida de Gala tuvo un encontronazo con la producción del reality.

Y fue enfática: “Por eso sostengo que no inventé, no mentí sobre la información que di. También quiero aclara algo importante: ejercer mi trabajo periodístico, informar y opinar sobre hechos relacionados con personajes públicos no significa hostigar, acosar ni perseguir a nadie”, expresó Joanna específicamente a cuando Gala manifestó:

“Esta pendej* de Joanna dice cosas que no son ciertas… Eso fue lo que pasó en el confesionario. No lo que ésta mam*na está inventando para comer, ya ponte a trabajar en vez de estar hablando de mí, huev*na ‘nadaqueverienta’, desquehacerada”, fueron más de los dichos de la exprotagonista de ‘La Malinche’.

Y la parte más delicada y que encendió las alarmas de la conductora fueron los señalamientos hacia su menor hija, por lo que le contestó a Gala sin mencionar en ningún momento su nombre.

“Aquí hay un límite absoluto que es mi hija. Mi hija es menor de edad. Es un tercero completamente ajeno a esta situación y no tiene absolutamente nada que ver con mi profesión ni con ninguna diferencia que alguien pueda tener conmigo. La protección de niñas, niños y adolescentes está especialmente tutelada por la ley y cualquier expresión que pueda representar una amenaza o una intimidación hacia ella, será tomada con toda la seriedad que corresponde. Si alguien tiene algo que reclamarme algo por mi trabajo, que sea conmigo, con mi hija no”.

Añadió que “no voy a responder amenazas con amenazas ni entrar en provocaciones”.

Y advirtió que de seguir con declaraciones similares, Vega-Biestro no dudará en emprender acciones judiciales.

“Estoy debidamente asesorada y de ser necesario ejerceré las acciones legales que correspondan para proteger la integridad, seguridad e intereses de mi hija y los míos”.

También, mandó el mensaje de que continuará con su labor como comunicadora.

“Yo voy a seguir haciendo mi trabajo. Informando, cuestionado y opinando como lo he hecho durante casi 30 años, eso se llama libertad de expresión y ejercicio periodístico”.

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Y finalmente, fue clara al indicar que no rebasó ningún límite al difundir lo que investigó, pero también invitó a Montes a proteger a la niñez.

“Mi trabajo se puede cuestionar, mi hija se respeta… Con los niños no. Las diferencias se resuelven entre adultos. Podemos discutir, confrontarnos, estar en desacuerdo y hasta caernos mal, pero ningún niño debería convertirse jamás en herramienta para lastimar, intimidar o amenazar a alguien, así que cuidemos a la niñez, vamos a protegerla y dejemosla fuera de nuestros conflictos”, concluyó.