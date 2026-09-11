Mujer finge su muerte y hasta organiza funeral para ROBARSE LA TANDA que asciende a 1 millón de pesos

“Amigos y familiares, será velada en la capilla Funeraria La Fe. El cuerpo estará llegando a las 2:15 a.m. del miércoles 9 de septiembre”.

A través de redes sociales se volvió tendencia la historia de Vanelly Zavala, una mujer que defraudó a miles de personas tras organizar una tanda en Monterrey, Nuevo León. Y es que tras recibir el dinero, que asciende a 1 millón de pesos, desapareció sin dar explicaciones.

Según testimonios, diversas personas narraron haber participado en las llamadas ‘Tandas Vane’ que se ofertaban en Facebook. Los presuntos afectados afirmaron que dejaron de recibir las cantidades acordadas en las fechas establecidas y poco después la organizadora dejó de responder los mensajes.

Lo que inició como un conflicto por pagos pendientes creció en redes sociales conforme usuarios comenzaron a buscar públicamente a Vanelly. En esas publicaciones las víctimas dieron con una amiga de la joven y el esposo de ésta, aunque ambos se deslindaron del caso.

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Luego, cuando las acusaciones comenzaron a circular con más fuerza, surgió una esquela con la fotografía de la mujer que organizó la tanda y donde aparecían mensajes sobre su supuesto fallecimiento. También anunciaban donde serían velados sus restos.

La difusión de la esquela ya le había dado una explicación a los afectados, quienes pensaban que Zavala Hernández ya había muerto. Sin embargo, esa versión se derrumbó cuando la propia funeraria rechazó cualquier vínculo con un supuesto servicio relacionado con la mujer.

“Esta persona NO se está velando en nuestra Capilla La Fe … Somos una Empresa Seria y Profesional Creando la Cultura de la Previsión en la Familia de Nuevo León Alguien externo a Capilla la Fe ... realizó la Esquela nosotros no nos hacemos responsables de este hecho”, publicó la compañía en sus redes sociales.

La funeraria también publicó otro aviso para insistir en el desmentido. “Les comunicamos atentamente que este servicio no se está llevando a cabo en nuestra Capilla, el dato en la publicación es incorrecto, no tenemos conocimiento ni contacto con ningún familiar o conocido de la persona, por su atención. Gracias”.

Tras las aclaraciones, diversos usuarios comenzaron a cuestionar la supuesta mujer y si habría sido utilizada para frenar los reclamos de las tandas.

Y fue luego de varios días que Vanelly reapareció en redes para negar que había fingido su muerte. En una publicación en sus cuentas puntualizó: “Aquí sabemos que yo no fingí mi muerte, que las mismas clientas lo hicieron, pero daré con la que hizo la imagen porque yo también tengo derecho a dar mi versión”.

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Además, adelantó que más adelante hablará sobre la controversia relacionada con las tandas y sobre los señalamientos en su contra. Hasta ahora, tampoco se ha confirmado públicamente si existen denuncias formales ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León por este caso.