Por fin Aldo Rendón comparte foto de su pareja luego de salir de La Casa de los Famosos

Uno de los pocos temas que Aldo Rendón tiene vetados es la vida personal de su novio.

El estilista y Gerardo Monroy llevan tres lustros de relación pero poco se sabe públicamente de su vida en pareja.

“No es un personaje público y no le gusta”, dijo Aldo durante su encierro en La Casa de los Famosos cuando le preguntaban sobre él.

En efecto, las fotos de Aldo y Gerardo juntos son escasas en redes sociales.

Sin embargo, ahora que Rendón salió del reality show debido a una crisis de salud, se esperaba que compartiera algunos detalles de cómo ha recuperado su vida diaria, incluyendo su noviazgo de 15 años.

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Rendón estuvo casi cinco semanas en La Casa de los Famosos pero desde la segunda comenzó a tener complicaciones por la enfermedad que padece en el hígado.

Aunque intentó llevar un tratamiento dentro del reality, unos estudios clínicos revelaron que su estado podía agravarse si no se sometía a una riguroso régimen alimenticio y de medicamentos.

El estilista decidió entonces salirse de La Casa para mejorar su salud.

Fue hospitalizado algunos días, de acuerdo con la versión de Martha Figueroa, y poco a poco se ha recuperado físicamente.

La foto del novio de Aldo Rendón

En redes sociales, es notorio que ha vuelto a su vida cotidiana y en ese contexto es que finalmente presumió la primera foto de su pareja desde que salió del reality show.

“Mi bebusho cuero”, escribió Rendón en la foto publicada en su cuenta de Instagram.

La imagen está musicalizada con el tema “I don’t know what to do”, lo que revela la pasión de Aldo por su relación.

Gerardo aparece en una selfie con audífonos y actitud desenfadada.

