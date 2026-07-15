Héctor Parra podría SALIR DE LA CÁRCEL mientras Daniela continúa en ‘MasterChef 24/7’

“Eso es lo que le va a regalar Dios a mi suegro cuando salga, que yo sé que va a ser muy, muy, muy pronto”.

Fue Diego Hopster, el novio de Daniela Parra, quien destapó en una transmisión en Instagram que el actor Héctor Parra, condenado a 12 años y seis meses de cárcel, podría abandonar la prisión “en cualquier momento”.

Y es que su equipo legal promovió un amparo que podría modificar la situación legal del actor.

Aunque el Poder Judicial no ha emitido ningún pronunciamiento oficial, Hopster desveló:

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“Dios le va a dar la oportunidad de volver a vivir, de volver a experimentar, de volver a agradecer desde lo más sencillo... Eso es lo que le va a regalar Dios a mi suegro cuando salga, que yo sé que va a ser muy, muy, muy pronto. Puede suceder cualquiera de estos días”, indicó Diego.

Héctor, quien cumple su sentencia en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, de la ciudad de México, por corrupción de menores y abuso sexual agravado, derivados de una denuncia que presentó su hija Alexa Hoffman, ha promovido distintos recursos para cambiar su pena mediante sus abogados.

Cabe destacar que el amparo por el que se espera que Parra obtenga su libertad, podría no darse de forma inmediata, pues el Tribunal puede ordenar la reposición de parte del procedimiento, modificar aspectos de la resolución o confirmar la condena.

El proceso del actor habría tomado un nuevo rumbo por presuntas irregularidades en el procedimiento impulsado por Alexa Hoffman.

Las inconsistencias estarían relacionadas con la presentación de ciertas pruebas que no se entregaron en tiempo y forma, lo que habría impedido que fueran consideradas en la etapa correspondiente del proceso.

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Desde diciembre de 2025, se supo que el histrión buscaba su libertad a través de recursos legales promovidos por su defensa. El pasado 13 de julio, la difusión de nuevos detalles sobre el amparo volvió a colocar el caso en la conversación pública.