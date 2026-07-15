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Famosos

¿Quién es Flor Vigna, la octava habitante confirmada para La Casa de los Famosos México 2026?

Aceptó el reto de vivir varios días con Karina Torres, Aldo Rendón, Ernesto Laguardia y más...

Julio 14, 2026 • 
TVyNovelas
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Flor Vignia

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Con Wendy Guevara como conductora, se realizó la presentación estelar de la octava habitante confirmada de La Casa de los Famosos 2026 en su 4ta temporada: Se trata de Flor Vigna, una actriz, cantante, bailarina y presentadora argentina.

“Me salió un quiste en la cabeza... Después de enojarme tanto, me di cuenta de que era para equivocarme, renuncié a mi trabajo y ahí empezó todo”, compartió con Wendy.

“Se me está cumpliendo el sueño de ser una artista internacional. En México reciben a los extranjeros, gracias por ser así, para uno es lindo estar acá”

Flor confesó su principal reto: “Entré a este desafío para crecer en mi inteligencia emocional. Me viene bien saber que no hay que tomarse las cosas personales, es una materia que no he aprobado. Voy a aprender a conocerme a mí misma”.

“Me prometí poner límites. Dejar de ser sumisa. No me gusta la gente que hace show, forzado... Soy frontal, pero educada”, reveló Flor Vigna.

Flor saltó a la fama tras ganar otro reality show: “Combate”. Esta vez, en México pondrá a prueba su capacidad de adaptación al encierro y la convivencia con otros habitantes.

¿Qué ha hecho Flor Vigna?

Su incursión en deportes de combate la han convertido en un referente en el ámbito de boxeo de influencers, como su participación en “Supernova”.

También ha sido actriz en telenovelas como “Mi hermano es un clon” y “Simona”. En su faceta de cantante, tambien tiene algunos sencillos, como Chau:

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