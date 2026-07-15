Policía se lanza al vacío y muere tras despedirse en Instagram: “Tomen como primordial su salud mental”

Un joven policía de nombre Orlando Maciel se quitó la vida tras lanzarse al vacío ante la mirada de compañeros uniformados en el distribuidor vial Juan Pablo II, en León, Guanajuato, México.

De la gravedad del impacto, su cuerpo no pudo resistir y falleció. Minutos antes de decidir terminar con su vida, publicó videos en Instagram donde se despidió y aconsejó a cualquiera que lo viera.

“Muchos me conocen y tienen historias conmigo. Les quiero dar un consejo, por favor, siempre tomen como primordial su salud mental”, sostuvo.

“No dejen que nadie juegue con ustedes, que sus emociones dependan de ellos. Quiéranse, cuídense mucho, estén con su familia, valórense”.

Por respeto no subiré el video del suicidio del policía en León, sí su testimonio previo al suceso. Sus palabras son más dolorosas que la precipitación del puente. Descanse en paz y sigamos su consejo. Cuidemos la salud mental. pic.twitter.com/O9Su8afZJJ — Carlos Vinicio Arredondo🎙 (@CarlosVinicioAR) July 14, 2026

El policía parecía tranquilo, aunque por dentro vivía en depresión: “Les quiero pedir algo a las personas que me llegaron a tener cierta estima. No se pongan tristes por esto que hice. Ya llevaba mucho tiempo con una depresión silenciosa que me terminó consumiendo, y opté por tomar las peores decisiones”.

Por si fuera poco, dejó palabras como si fuera un mensaje póstumo: “Ya estoy tranquilo, descansando, mi mente dejó de sonar. Quédense con los buenos recuerdos, las buenas anécdotas, y el día que me recuerden, digan: ‘Era buen tipo’”.

Descanse en paz.

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