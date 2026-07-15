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Policía se lanza al vacío y muere tras despedirse en Instagram: “Tomen como primordial su salud mental”

El uniformado grabó un último video antes de morir en León, Guanajuato

Julio 14, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Policía se quitó la vida en León, Guanajuato.

Instagram

Un joven policía de nombre Orlando Maciel se quitó la vida tras lanzarse al vacío ante la mirada de compañeros uniformados en el distribuidor vial Juan Pablo II, en León, Guanajuato, México.

De la gravedad del impacto, su cuerpo no pudo resistir y falleció. Minutos antes de decidir terminar con su vida, publicó videos en Instagram donde se despidió y aconsejó a cualquiera que lo viera.

“Muchos me conocen y tienen historias conmigo. Les quiero dar un consejo, por favor, siempre tomen como primordial su salud mental”, sostuvo.

“No dejen que nadie juegue con ustedes, que sus emociones dependan de ellos. Quiéranse, cuídense mucho, estén con su familia, valórense”.

El policía parecía tranquilo, aunque por dentro vivía en depresión: “Les quiero pedir algo a las personas que me llegaron a tener cierta estima. No se pongan tristes por esto que hice. Ya llevaba mucho tiempo con una depresión silenciosa que me terminó consumiendo, y opté por tomar las peores decisiones”.

Por si fuera poco, dejó palabras como si fuera un mensaje póstumo: “Ya estoy tranquilo, descansando, mi mente dejó de sonar. Quédense con los buenos recuerdos, las buenas anécdotas, y el día que me recuerden, digan: ‘Era buen tipo’”.

Descanse en paz.

¿Tienes algún problema?

En México existe la línea de la vida, un espacio de orientación telefónica especializado en salud mental y adicciones. Está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Llama al 800-911-2000.

Un profesional de la Salud Mental responde tu llamada, te escucha y orienta. De ser necesario, puede canalizarse a otro servicio de atención a la salud mental, especializado en la atención que tú necesitas.

policía Muerte
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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