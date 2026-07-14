Tras escándalo de Pedro Sola, Lety Calderón aclara lo que dijo sobre “ATROPELLAR GATOS”

“Mis hijos saben que si vamos a cruzar el Periférico y veo un gato, no me importa que lo atropelle”.

En medio del escándalo que enfrenta Pedro Sola por sus dichos contra los perros, se volvieron tendencia las declaraciones de Lety Calderón cuando expresó que les tiene fobia y por ello estaba dispuesta a atropellarlos.

Las palabras de Calderón fueron emitidas hace seis años, sin embargo, ahora emitió un breve comentario en su cuenta de Instagram asegurando que todo fue un malentendido.

“Fue hace muchos años y fue un mal entendido. No me refería a los gatos. Jamás le he hecho ni le haría daño a nadie. Amo a los animales, aunque a algunos no los pueda tocar”, escribió junto a la imagen de un gato.

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Sin embargo, y aunque la actriz afirmó que no se refería a los gatos, en uno de los videos captados hace seis años para el programa ‘Hoy’ se observa el momento en el que es entrevistada y se da cuenta que hay un felino cerca.

En aquel momento, un gato aparece y Lety menciona: “Ay, un gato, no lo puedo creer, de verdad sí, le tengo fobia a los gatos. No puedo”.

“Me dan mucho miedo, me dan fobia, la gente no entiende lo que es una fobia, entonces me dan ganas de decirles, ‘¿a qué le tienes fobia?’, para traerte una víbora, una araña”, dijo Lety.

Y añadió: “mis hijos saben que si vamos a cruzar el Periférico y veo un gato, no me importa que lo atropelle. En la mañana traigo a mi Rottweiler y con la pena, lo siento. Le tengo fobia, fobia, fobia.

“Ya lo he trabajado, nada más me falta la regresión o no sé qué carambas es eso, tengo miedo la verdad. Pero pues sí lo he tratado con psicólogos y aquí”, compartió Calderón.

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Las críticas no se hicieron esperar, menos es este álgido momento en que se pelea por la protección a los animales de compañía.