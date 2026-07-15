Los últimos videos de Elsa Aguirre pocos días antes de su muerte

El mundo del espectáculo mexicano está de luto, pues en las primeras horas del miércoles 15 de julio se confirmó la muerte de la actriz Elsa Aguirre, quien comenzó su carrera a los dieciséis años para luego participar en un concurso de belleza. Luego, ganó un papel en la película ‘El sexo fuerte’ y ‘El pasajero diez mil’.

“Fue célebre tanto por su talento dramático como por ser considerada uno de los rostros más bellos de la pantalla grande”, recordó la asociación.

En últimos años, doña Elsa se dedicó a relatar sus anécdotas más curiosas y memorables.

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Sus últimos videos estuvieron dedicados a su compañero Joaquín Pardavé y las películas que protagonizaron y también al momento en el que los gatos la invadieron y sufrió un terrible accidente por salvar a uno.

Doña Elsa recordó a su colega, a unos días de que se cumplieran 71 años de su partida. Expresó que la primera cinta que protagonizaron fue ‘Don Simón de Lira’, en 1946, sin embargo, se quemó en el incendio de la Cineteca Nacional. Después rodaron ‘Los viejos somos así’, de 1948 y ‘Ojos de Juventud’.

Posteriormente, Aguirre se dio tiempo de contar como comenzó su gusto y cariño por los gatos.

“Yo estaba en la salita que estaba afuera de mi casa… anteriormente ya me comenzaban a invadir los gatos. Y dije ‘ay, yo no quiero gatos’. Mi jardín chiquito lleno de suciedad de los gatos, pues ya recibir visitas y dije ‘no quiero’, hasta compré cohetes, no para lastimarlos, para que oyeran el trueno y se retiraran”, contó.

Al tiempo, platicó cómo una mamá y su hijo enfermo la conmovieron y su perspectiva cambió.

“De repente va apareciendo una gatita toda destartalada, mal de plano, con su hijito con un ojito que tenía una enfermedad. Les di leche, los llevé al veterinario, le quitaron la infección al chiquito y comencé a tratar a la gatita, a darle su alimento, agüita y a tenerla pero no adentro de mi casa”, y después llegó otra gatita, “preciosa, negra con amarillo… tuvo una infinidad de gatitos. Me encantaba como saltaban, como jugaban… total me encantan los gatos”.

Finalmente, narró como un gatito que cayó a su alberca y su rescate provocaron que tuviera un terrible accidente donde cayó de espaldas. Luego de este incidente hizo todo para que se alejaran y lo logró, aunque en sus últimos días otra felina, ‘Cristina’, la acompañó.

Cabe mencionar que Alma Rosa, hermana de Elsa, falleció el año anterior, también a los 95 años de edad, con quien compartió pantalla.

A inicios de este 2026, la chihuahuense que hoy falleció apareció en una reunión con apoyo de oxígeno con la presidente Claudia Sheinbaum, quien escribió en redes sociales: “Conversamos con Elsa Aguirre, ícono del cine de oro mexicano; ejemplo de gran fortaleza”.

Descanse en paz.