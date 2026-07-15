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Azalia Ojeda vuelve a los reality shows, pero en TV Azteca: Está confirmada en “Survivor México”

La controvertida participante de Big Brother y también conocida como Lady Polanco, regresa a la televisión.

Julio 14, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Azalia Ojeda

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Azalia Ojeda no eś ajena a los escándalos. Fue habitante de la primera edición de Big Brother en México y, desde entonces, su nombre ha sido ligado a controversias. Quizá se repita con su actual participación en el reality show ‘Survivor México’.

Esta vez, Azalia no aparece en Televisa, sino en TV Azteca. “La Negra”, como se le conocía antes, llevará su experiencia a la isla donde se enfrentará contra varias personas para sobrevivir en condiciones extremas.

En esta edición titulada “La Reliquia en Llamas”, se espera que Azalia genere controversia y, quizá, se vuelva a convertir en ‘villana’. Hace unos años, en redes sociales se convirtió en “Lady Polanco” por un pleito con unos policías en la vía pública junto a una amiga.

Su fortaleza mental y física serán puestas a prueba en Survivor. ¿Cuántas semanas aguantará?

¿Cuándo estrena Survivor México?

El estreno de la temporada 2026 está programado para el lunes 20 de julio, a las 6:30pm por Azteca Uno.

¿De qué trata Survivor?

Un grupo de participantes desconocidos entre ellos deben sobrevivir en una isla desierta, divididos en tribus. Compiten para ganar comida y herramientas, así como inmunidad, al tiempo de que se enfrentan entre ellos.

Cada semana, la tribu que pierde la inmunidad tiene que ir al consejo y votar en secreto para eliminar a uno de sus propios compañeros en un duelo de extinción. Las traiciones y alianzas significan todo.

Solo un participante gana, 2 millones de pesos.

Azalia Ojeda Survivor México
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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