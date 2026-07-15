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Emiliano Aguilar SE RAPA tras pelea que exhibió su calvicie: “estoy pelón como mi papá”

Luego de pelearse a golpes en el ‘Bélico Fest 2026’, quedó al descubierto que tenía muy poco pelo.

Julio 15, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Emiliano-Aguilar.jpg

Emiliano Aguilar se rapó ante su calvicie prematura.

Instagram

Emiliano Aguilar protagonizó una pelea a golpes en el ‘Bélico Fest 2026’, un festival de corridos que se llevó a cabo en el BMO Stadium de Los Ángeles, California. Durante la riña, que quedó grabada y circuló en redes sociales, quedó al descubierto el “secreto” del hijo de Pepe Aguilar.

Y es que muchos pensaban que Emiliano usaba en todo momento una gorra o sombrero por gusto o comodidad, sin embargo, ahora se sabe que es por su calvicie prematura.

TE RECOMENDAMOS: Emiliano Aguilar protagoniza BRUTAL PELEA a golpes en el ‘Bélico Fest 2026’: “Les dimos en su mad*e”

“Lo único que me cag* de esto que acaba de pasar es que estoy pelón como mi papá. Descubrieron mi secreto”, dijo Aguilar en un clip donde habló sobre la pelea que protagonizó.

Al día siguiente del encuentro a golpes, el intérprete de ’Soy El Vato’ decidió raparse y compartir en sus redes su nueva imagen. También adelantó que ya considera hacerse un tatuaje en el cuero cabelludo.

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Ericka Rodríguez

Sobre el incidente en el que terminó en el suelo y donde la seguridad del estudio intentó separarlo de su contrincante, Emiliano explicó:

NO TE VAYAS SIN LEER: Abogado de hija de Carmen Salinas RETA A GOLPES a Emiliano Aguilar: “Dime dónde y ahí lo arreglamos todo”

“Qué onda, toda la gente que me apoya, los quiero un ching*. Todo está bien, no pasó nada. La neta una disculpa, ese güey desde hace como un año... que me va a hacer algo, por fin se atrevió, le dimos en su madr* como se tiene que hacer. Yo no me dejo de nadie, aquí andamos, todo bien”, manifestó.

Emiliano Aguilar
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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