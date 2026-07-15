Murió Elsa Aguirre, una de las grandes estrellas de la época de Cine de Oro mexicano

A los 95 años, doña Elsa Aguirre murió, informó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI). Su familia no ha confirmado las causas del deceso; sin embargo, se sabe que la actriz no padecía enfermedades crónicas, pero al final de sus días batallaba con las vías respiratorias.

En el mes de abril pasado, el gobierno de Morelos (entidad donde residía) reconoció la trayectoria de la actriz y le brindó un homenaje en el Teatro Ocampo de Cuernavaca, donde le entregaron un reconocimiento a su trayectoria.

Fue una de las actrices más icónicas de la época del Cine de Oro mexicano, por su trayectoria en la pantalla grande desde 1946. Originaria de Chihuahua, trabajó con las grandes figuras de su época, en filmes como “Cuidado con el amor” y “La muerte de un gallero"; además, siempre fue reconocida como una de las mujeres más bellas de México.

En años recientes, siempre compartía anécdotas y momentos felices a través de sus redes sociales, como su último cumpleaños, en septiembre de 2025. Doña Elsa había celebrado su cumpleaños 95 con un emotivo mensaje: