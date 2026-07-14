Oscar Burgos y Ernesto Chavana confirman que PELEARÁN en el ‘Ring Royale 2’: “clásico de regios”

“Tengo 68 años, por eso también Poncho no estaba muy de acuerdo con que yo me subiera al ring, porque como quiera hay que entrenar bastante”.

En últimas horas se confirmó que Oscar Burgos y Ernesto Chavana se subirán al ring y pelearán en el ‘Ring Royale 2’, un enfrentamiento que Poncho de Nigris calificó como un “clásico de regios”.

La segunda emisión de las peleas que enfrentó a famosos se llevará a cabo el próximo 2 de marzo de 2027.

Y es que los conductores regios que son confirmados como la primera pelea oficial del cartel, tendrían una rivalidad más allá del rating, por lo que se subirán para demostrar quién es mejor.

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En tanto, Poncho de Nigris indicó que no estaba muy seguro de que Oscar peleara, pues tiene 68 años, sin embargo Burgos afirmó que se dejó convencer por la suma de dinero que le ofrecen si le gana a Chavana.

“Tengo 68 años, por eso también Poncho no estaba muy de acuerdo con que yo me subiera al ring, porque como quiera hay que entrenar bastante, se necesita mucha condición física”, dijo el exesposo de Karla Panini.

Ernesto y Oscar pelearán tres round en el Ring Royale 2.

Burgos continúa con su rutina de ejercicio y pide no menospreciar la condición de Chavana, quien es más joven por 8 años y también hace ejercicio.

“Él es 8 años más joven que yo. Él también hace deporte, no toma, no fuma, es una persona disciplinada”, dijo Burgos.

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Hasta el momento se sabe que hay tres famosos confirmados para el ‘Ring Royale 2’: Wendy Guevara, Oscar Burgos y Ernesto Chavana.