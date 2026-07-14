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‘Latin Lover’ ingresa a cirugía DE EMERGENCIA y pide oraciones: “Nos vemos pronto, si Dios quiere”

El luchador causó alarma tras anunciar que será sometido a una delicada operación.

Julio 14, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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‘Latin Lover’ fue hospitalizado de emergencia.

Instagram

“Nos vemos pronto, si Dios quiere. Les pido una oración por mí”.

Víctor Manuel Reséndiz Ruiz, mejor conocido como ‘Latin Lover’, incendió las alertas tras publicar en redes sociales una imagen desde la camilla de un hospital. En la fotografía, se observa como el también luchador lleva una bata clínica y un gorro quirúrgico, indumentaria previa a su ingreso al quirófano.

‘Latin Lover’ escribió un mensaje breve, pero pidiendo ayuda para salir victorioso de la intervención.

“Nos vemos pronto, si Dios quiere. Les pido una oración por mí”, dijo el originario de Monterrey.

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La publicación desató cientos de reacciones por parte de usuarios, amigos y compañeros del medio deportivo y televisivo, quienes le enviaron sus mejores deseos para que saliera bien de la cirugía y pueda recuperarse satisfactoriamente.

El origen de los problemas de salud de ‘Latin Lover’ se originaron principalmente al desgaste acumulado por años en los cuadriláteros de la Lucha Libre.

El ejercicio de esta disciplina derivó en lesiones severas en diversas zonas de su cuerpo, afectando de manera particular sus rodillas y su columna vertebral.

Trascendió que la intervención quirúrgica se enfocó en la zona de la columna cervical, una región que requería atención especializada debido al dolor constante y la pérdida de movilidad que el actor reportó en fechas recientes.

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Horas después de la publicación inicial, familiares y allegados al deportista reportaron que el procedimiento concluyó de manera favorable. En tanto, se sabe que ‘Latin Lover’ permanece en observación médica para vigilar su evolución postoperatoria.

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Se espera que en los próximos días el propio famoso comparta los detalles de su evolución y el tiempo estimado de rehabilitación antes de retomar sus compromisos.

Latin Lover cirugía
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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