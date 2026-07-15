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Elsa Aguirre y la dieta que la mantuvo sana y fuerte hasta los 95 años... ¡Sin carnes!

Este 14 de julio murió la gran diva de la época de cine de oro mexicano.

Julio 15, 2026 • 
MrPepe Rivero
elsa-aguirre-dieta.jpg

Dieta de Elsa Aguirre

TikTok

Doña Elsa Aguirre murió este 14 de julio. Era una de las últimas divas de la época dorada de la cinematografía nacional cuya belleza la consagró como una de las mujeres más guapas de México.

La originaria de Chihuahua murió a los 95 años, sin enfermedades crónicas; solo tenía complicaciones con sus pulmones, pero realmente lucia fuerte, sana y muy bella hasta sus últimos días.

El secreto, quizá, fue la alimentación que llevaba. En redes sociales, compartía videos con anécdotas y reflexiones, pero también compartió que llevaba una dieta Ovolactovegetariana.

La dieta Ovolactovegetariana excluye carnes y pescados; Elsa Aguirre consumía productos de origen vegetal, huevos y lácteos. Esta dieta es rica en fibra, vitaminas y proteínas, que ayuda a reducir riesgos de enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

En TikTok, doña Elsa Aguirre compartía que desayunaba frutas y granola, además de huevos estrellados, chilaquiles y nopal asado, además de jugo natural.

@elsayalmarosa

La diva Elsa Aguirre comparte como es su alimentación.

♬ sonido original - La última diva Elsa Aguirre

Además, se sabe que doña Elsa Aguirre practicó yoga durante décadas, y siempre tuvo una actitud de agradecimiento ante la vida.

De su salud, compartía: “Estoy bien de salud, solo mis pulmones... A veces me pongo el oxígeno, pero trabajo mis respiraciones. Mientras haya algo qué hacer, yo lo hago. Mi bicicleta, veo mi jardín, estoy con mis amistades”.

“Todo lo que se me dio la vida fue para bien, me fortaleció y si hay algo que hacer, lo hago, me gusta sentirme útil en la vida. Me arreglo lo más que pueda para verme bien, primero uno se tiene que sentir bien y trato de dar lo mejor”.

En su último cumpleaños 95, Elsa Aguirre reflexionó: “Gracias a Dios hoy llego a mis 95 años, me siento muy bien y no cambio por nada estos momentos. He aprendido a vivir el aquí y el ahora. El pasado y lo que sufrí ya quedó atrás y el futuro no lo sabemos… Agradezco mucho su cariño y todo el amor que me dan.

Elsa Aguirre dieta
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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