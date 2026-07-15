Franco Escamilla se convierte en el PRIMER COMEDIANTE mexicano en dar show en el Madison Square Garden

“Quería darle una noticia porque ya no me aguantaba las ganas. Próximo 9 de julio 2027, en Nueva York, Franco Escamilla en Madison Square Garden”.

El comediante originario de Monterrey, Franco Escamilla, compartió en sus redes sociales que tendrá una presentación en el Madison Square Garden con su show ‘El Juicio’.

Esto lo convierte en el primer comediante mexicano en presentarse en el escenario neoyorquino.

El espectáculo del también yotutuber se llevará a cabo el próximo 9 de julio de 2027.

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“Raza, andamos en Roma. Quería darle una noticia porque ya no me aguantaba las ganas. Próximo 9 de julio 2027, en Nueva York, Franco Escamilla en Madison Square Garden”, mencionó Escamilla.

Y pidió a todos sus seguidores que aparten el día de su presentación.

“Apunten la fecha, sepárenla, nada de que se murió tu mamá, vamos a ir a ver ‘El Juicio’ en Madison Square Garden”, expresó el comediante.

Cabe recordar que a lo largo de los años diversos artistas se han presentado en el Madison Square Garden como Luis Miguel, Juan Gabriel, Vicente Fernández, Ana Gabriel, Maná y Peso Pluma. Sin embargo, todos pertenecen al mundo de la música.

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Otros recintos con los que rompió récords

Escamilla se ha consolidado como uno de los comediantes de mayor proyección global. Con su gira anterior, ‘Por la anécdota’, se presentó en Estados Unidos, Europa, Japón y Australia, incluyendo funciones agotadas en ciudades como Los Ángeles, Londres, París, Barcelona y Tokio.

Entre 2018 y 2019, la gira ‘RPM’ llevó al regio a escenarios de Hong Kong, Sídney, Melbourne, Israel, Dubái, Japón, Argentina, México y Estados Unidos.

En México, Franco es el primero en lograr llenar el Auditorio Nacional y la Arena Ciudad de México.