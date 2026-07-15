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Indigna caso de tres adolescentes que PIDIERON UN TAXI y asesinar0n atrozmente al chofer en Mexicali

Los menores de edad hicieron “bromas macabras” luego de quitarle la vida al conductor.

Julio 15, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Tres adolescentes le quitaron la vida a un taxista de aplicación.

Fiscalía de Baja California

Tres menores de edad le quitaron la vida a un taxista de aplicación en Mexicali. Los adolescentes quemaron el cuerpo para borrar la evidencia, por ello la familia de la víctima y otros operadores de la plataforma exigen que se les juzgue a los asesinos como adultos.

Y es que de acuerdo con la información de la Fiscalía General del Estado de Baja California, los hechos se registraron el pasado 9 de julio en el municipio de Mexicali.

Sheyla Sugey, de 16 años, solicito el servicio de transporte a Flaviano López, taxista y exmilitar. En el viaje estaban presentes Dylan Osmar, de 15 y hermano de Sugey, y un amigo de ambos, de 13 años.

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El viaje habría transcurrido con normalidad hasta que uno de los menores sacó un arma y la accionó en la cabeza del conductor, quien murió al instante.

Posteriormente, los tres adolescentes robaron el vehículo y llevaron el cuerpo a un terreno baldío. En ese lugar, los criminales realizaron “bromas macabras”. Despojaron de su ropa a Flaviano, le tomaron fotografías y videos con un teléfono celular. Luego, para borrar la evidencia le prendieron fuego.

La familia del militar en retiro reportó la desaparición y varios días después fue cuando agentes detuvieron a los menores de edad luego de rastrear el automóvil.

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A los jóvenes asesinos se les acusa por los presuntos delitos de homicidio calificado con ventaja, robo de vehículo e inhumación y exhumación de cadáver, sin embargo, por la legislación actual a menores de edad, enfrentarían penas de entre 3 a 5 años en un internamiento para adolescentes.

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Ante los terribles hechos, múltiples conductores de aplicación re reunieron en la Plaza de los Tres Poderes para emprender una caravana en honor a Flaviano López, además de que exigieron justicia a las autoridades y a que los menores sean juzgados como adultos.

taxista Asesinato adolescentes
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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