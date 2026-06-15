¿Héctor Parra TIENE NOVIO en la cárcel? Su ex, Aída Pierce, cuenta: “un compañero que lo haga pasar sus días”

“Si tiene una ilusión o un compañero que lo haga pasar sus días y sus noches más agradablemente yo digo que hay que dar gracias a Dios”.

Tremendas declaraciones emitió Aída Pierce luego de reunirse con los medios de comunicación y que tienen que ver con la vida amorosa de su expareja, Héctor Parra.

La comediante se detuvo frente a las cámaras y micrófonos e inicialmente se deshizo en porras hacia Daniela, la hija de Parra, quien actualmente participa en el reality de cocina ‘MasterChef 24/7’.

Pierce aseguró que está guapísima y que hay que desearle buena suerte porque va a ganar. Y adelantó que le pedirá una enchiladas suizas “porque dicen que guisa muy bien, y también por supuesto unos tamalitos bien chidos”.

TE RECOMENDAMOS: Aída Pierce confiesa que expareja de Héctor Parra intentó ponerla en su contra: “Tenía IRA desbordada”

Al tiempo, aplaudió que Parra, desde prisión, se haya hecho presente en el programa de cocina con un mensaje de apoyo para su hija.

Después, intempestivamente soltó que Héctor Parra podría tener una relación con otro hombre.

“Yo no sé si tiene un enamorado ahí pues se la debe de estar pasando a todo dar, ¿no? Qué bueno. Dicen que Héctor Parra tiene un enamorado en la cárcel, yo estoy muy al pendiente de los chismes de YouTube, a lo mejor es mentira, pero si es verdad, pues que esté contento, que sea feliz”, expresó Aída.

Luego, reporteros le cuestionaron si el rumor apuntaba a que la supuesta nueva pareja de Héctor es un hombre, a lo que confirmó: “Sí, hombre. Bueno, eso dicen en el YouTube”.

Aída se mantuvo contenta al revelar que si fuera verdad que Héctor está iniciando un romance en prisión, le ayudaría a sobrellevar de mejor manera el encierro.

“Que haga su vida, sobre todo que se mantenga en óptimo estado mental allá adentro porque no ha de ser nada fácil estar encerrado ni nada. Entonces si tiene una ilusión o un compañero que lo haga pasar sus días y sus noches más agradablemente yo digo que hay que dar, gracias a Dios, porque hay que tomar en cuenta que está encerrado. Entonces, si él está contento, si él está tranquilo, hay que dar gracias a Dios”, insistió la comediante.

NO TE VAYAS SIN LEER: Ginny Hoffman admite por primera vez que cometió “UN ERROR FATAL” en el proceso contra Héctor Parra

Finalmente, la actriz de ‘Cosas de casados’, puntualizó que una nueva relación le beneficiaría mucho a Héctor.