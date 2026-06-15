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¿Héctor Parra TIENE NOVIO en la cárcel? Su ex, Aída Pierce, cuenta: “un compañero que lo haga pasar sus días”

La comediante, que en el pasado mantuvo una relación con el actor, cuenta la verdad sobre el supuesto amorío de Héctor en prisión.

Junio 15, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Aída Pierce revela si es verdad que Héctor Parra tiene nueva pareja en prisión.

YouTube/Instagram

“Si tiene una ilusión o un compañero que lo haga pasar sus días y sus noches más agradablemente yo digo que hay que dar gracias a Dios”.

Tremendas declaraciones emitió Aída Pierce luego de reunirse con los medios de comunicación y que tienen que ver con la vida amorosa de su expareja, Héctor Parra.

La comediante se detuvo frente a las cámaras y micrófonos e inicialmente se deshizo en porras hacia Daniela, la hija de Parra, quien actualmente participa en el reality de cocina ‘MasterChef 24/7’.

Pierce aseguró que está guapísima y que hay que desearle buena suerte porque va a ganar. Y adelantó que le pedirá una enchiladas suizas “porque dicen que guisa muy bien, y también por supuesto unos tamalitos bien chidos”.

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Al tiempo, aplaudió que Parra, desde prisión, se haya hecho presente en el programa de cocina con un mensaje de apoyo para su hija.

Después, intempestivamente soltó que Héctor Parra podría tener una relación con otro hombre.

“Yo no sé si tiene un enamorado ahí pues se la debe de estar pasando a todo dar, ¿no? Qué bueno. Dicen que Héctor Parra tiene un enamorado en la cárcel, yo estoy muy al pendiente de los chismes de YouTube, a lo mejor es mentira, pero si es verdad, pues que esté contento, que sea feliz”, expresó Aída.

Luego, reporteros le cuestionaron si el rumor apuntaba a que la supuesta nueva pareja de Héctor es un hombre, a lo que confirmó: “Sí, hombre. Bueno, eso dicen en el YouTube”.

Aída se mantuvo contenta al revelar que si fuera verdad que Héctor está iniciando un romance en prisión, le ayudaría a sobrellevar de mejor manera el encierro.

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“Que haga su vida, sobre todo que se mantenga en óptimo estado mental allá adentro porque no ha de ser nada fácil estar encerrado ni nada. Entonces si tiene una ilusión o un compañero que lo haga pasar sus días y sus noches más agradablemente yo digo que hay que dar, gracias a Dios, porque hay que tomar en cuenta que está encerrado. Entonces, si él está contento, si él está tranquilo, hay que dar gracias a Dios”, insistió la comediante.

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Finalmente, la actriz de ‘Cosas de casados’, puntualizó que una nueva relación le beneficiaría mucho a Héctor.

“El amor te trae ilusión, te trae esperanzas y mira, puede ser que a lo mejor no es un compañero en todo el sentido, pero si es un compañero que es agradable, que es bondadoso, que lo ayuda en sus cosas y todo. Todo un día, 24 horas tener alguien en quien apoyarte, yo creo que está muy padre”, concluyó.

Héctor Parra Aida Pierce
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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