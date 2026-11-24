Inés Gómez Mont consiguió que un juez le concediera pagar una fianza y quedar en libertad luego de permanecer tres semanas bajo arresto del ICE en Estados Unidos.

De esta forma y por el momento, Gómez Mont ha evitado que la deporten a México, donde la Fiscalía tiene listas tres órdenes de aprehensión en su contra por delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión fiscal, así lo reporta en diario El País.

Inés tenía programada una audiencia de fianza ante un juez migratorio el 12 de noviembre para impugnar su detención, según documentos judiciales.

TE RECOMENDAMOS: Inés Gómez Mont habría descubierto que su esposo la engañó: “Ya están separados”

Tras la comparecencia, su nombre dejó de aparecer en los registros públicos de detenidos del ICE este martes.

Cabe recordar que Álvarez Puga corrió con la misma suerte que su supuesta exesposa hace casi un año.

El abogado promovió un recurso de ‘habeas corpus’ en el que pidió no ser deportado a México, acusando que era un perseguido político (no hizo referencia a los graves delitos que le atribuye la Fiscalía); tras algunas semanas de arresto en Florida, fue puesto en libertad por un juez de migración. Gómez Mont siguió los pasos.

Gómez Mont y Álvarez Puga son acusados por la Fiscalía de México del desvío y blanqueo de casi 3 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación en 2016, cuando la dependencia era encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ambos del PRI. Los recursos estaban destinados originalmente a mejorar la seguridad de las prisiones del país.

NO TE VAYAS SIN LEER: Tras arresto de Inés Gómez Mont, ¿qué pasará CON SUS 6 HIJOS? Esto se sabe

El periódico buscó a la secretaría de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía, sin embargo aún no emitieron información sobre el paradero de Gómez Mont.