La pesadilla de Germán Lizárraga se repite: vuelve a despedirse de otro de sus hijos

“Nos dejas amor suficiente para toda una vida de recuerdos. Un beso al cielo. Descansa en paz, prima”.

Familiares del músico de regional mexicano Germán Lizárraga, confirmaron el deceso de su hija Yolanda, quien tendría 43 años. Fue a través de redes sociales donde se publicó la noticia.

La nieta del fundador de la banda ‘El Recodo’ se suma al fallecimiento de su hermano, quien habría sido asesinado en 1995, sin que se revelaran más detalles del suceso.

Jorge Lizárraga, sobrino del compositor, escribió en su perfil de Facebook una triste despedida para Yolanda Lizárraga Félix: “Nos dejas amor suficiente para toda una vida de recuerdos. Un beso al cielo. Descansa en paz, prima”.

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Aunque se no revelaron los detalles del fallecimiento de la hija de don Germán, se sabe que mantenía una vida alejada del foco público, pues en más de una ocasión el fundador de la Banda Estrellas de Sinaloa se refirió a sus herederos.

Tenía tres hijos. El primero fue asesinado y ahora una de ellas falleció de causas aún desconocidas, sin embargo ninguno de ellos siguió el camino de su papá dentro de la música.

“Mi hijo falleció, mis dos hijas, una trabaja de secretaria, y la otra también labora lejos de la música, pero está en un puesto muy importante en un banco”, dijo en 2021 para el programa ‘El minuto que cambió mi destino’.

La banda Estrellas de Sinaloa publicó un comunicado acerca de la muerte de la hija del músico.

“Con gran tristeza acompañamos a nuestro querido Germán y a toda su familia por el sensible fallecimiento de su querida hija Yolanda Lizárraga Félix, deseando encuentren fortaleza y consuelo en el amor de quienes los rodean, hoy más que nunca estamos con ustedes”.

Sobre la muerte de su hijo mayor, Lizárraga habría mencionado que “fue algo muy difícil para mí, son épocas que tuve en mi vida... Tuvo un problema muy grande y lo mataron porque era muy enamorado, seguramente, él tenía otra mujer. Hoy tengo nietos, parece que hubo un enfrentamiento ahí, nunca he querido investigar”.

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