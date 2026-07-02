Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

La pesadilla de Germán Lizárraga se repite: vuelve a despedirse de otro de sus hijos

Yolanda Lizárraga Félix perdió la vida a los 43 años.

Julio 02, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Hija-German-Lizarraga.jpg

La hija de Germán Lizárraga, Yolanda, murió a los 43 años.

Instagram

“Nos dejas amor suficiente para toda una vida de recuerdos. Un beso al cielo. Descansa en paz, prima”.

Familiares del músico de regional mexicano Germán Lizárraga, confirmaron el deceso de su hija Yolanda, quien tendría 43 años. Fue a través de redes sociales donde se publicó la noticia.

La nieta del fundador de la banda ‘El Recodo’ se suma al fallecimiento de su hermano, quien habría sido asesinado en 1995, sin que se revelaran más detalles del suceso.

Jorge Lizárraga, sobrino del compositor, escribió en su perfil de Facebook una triste despedida para Yolanda Lizárraga Félix: “Nos dejas amor suficiente para toda una vida de recuerdos. Un beso al cielo. Descansa en paz, prima”.

TE RECOMENDAMOS: Maxine Woodside se viste de luto por la muerte de querido colaborador en “Todo para la mujer”

Aunque se no revelaron los detalles del fallecimiento de la hija de don Germán, se sabe que mantenía una vida alejada del foco público, pues en más de una ocasión el fundador de la Banda Estrellas de Sinaloa se refirió a sus herederos.

Tenía tres hijos. El primero fue asesinado y ahora una de ellas falleció de causas aún desconocidas, sin embargo ninguno de ellos siguió el camino de su papá dentro de la música.

“Mi hijo falleció, mis dos hijas, una trabaja de secretaria, y la otra también labora lejos de la música, pero está en un puesto muy importante en un banco”, dijo en 2021 para el programa ‘El minuto que cambió mi destino’.

La banda Estrellas de Sinaloa publicó un comunicado acerca de la muerte de la hija del músico.

“Con gran tristeza acompañamos a nuestro querido Germán y a toda su familia por el sensible fallecimiento de su querida hija Yolanda Lizárraga Félix, deseando encuentren fortaleza y consuelo en el amor de quienes los rodean, hoy más que nunca estamos con ustedes”.
Te puede interesar:
casa-famosos-4.jpg
Famosos
Galilea Montijo da importante aviso sobre la nueva temporada de La Casa de los Famosos México 2026
Junio 29, 2026
 · 
MrPepe Rivero
gabriel-soto-sinclair-.jpg
Famosos
Gabriel Soto y su amor secreto con Ana Carla Sinclair: La cantante habla de su relación de año y medio
Junio 29, 2026
 · 
Nayib Canaán
Octavio-Ocana.jpg
Famosos
Madre y hermana de Octavio Ocaña acusan al papá de ROBARSE la fortuna del actor de ‘Vecinos’
Junio 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Oriol-Lopez.jpg
Famosos
Hallan sin vida a exparticipante de ‘La Voz’ EN EL BAÑO de su casa; su mamá encontró su cuerpo
Junio 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
alex bisogno (2).jpg
Famosos
Alguien quiso vender las casas que Daniel Bisogno le dejó a su hija y Alex B revela el nombre
Junio 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
daniela parra diego hopster pablo.jpg
Famosos
Daniela Parra en MasterChef: Pablo le dice que no la ama y luego su novio la visita para reclamarle
Junio 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
papa de lidia avila.jpg
Famosos
Lidia Ávila está de luto por la muerte de su padre; lo llama “mi héroe” y comparte fotos históricas con él
Junio 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
antonia andrade sergio andrade.jpg
Famosos
Hija de Sergio Andrade ya obtuvo respuesta de México a su petición de juzgar a su padre
Junio 26, 2026
 · 
Alejandro Flores

Sobre la muerte de su hijo mayor, Lizárraga habría mencionado que “fue algo muy difícil para mí, son épocas que tuve en mi vida... Tuvo un problema muy grande y lo mataron porque era muy enamorado, seguramente, él tenía otra mujer. Hoy tengo nietos, parece que hubo un enfrentamiento ahí, nunca he querido investigar”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Muere Manuel Arjona, integrante de ‘Locomía’, a los 58 años; se acostó a dormir y ya no despertó

Tres décadas después, ‘El Rey de la Banda’ vuelve a despedirse de otro de sus hijos.

Banda El Recodo Muerte
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
menudo.jpg
Famosos
¿Quiénes son y cómo lucen los Menudo de 50 años que harán gira en México?
Julio 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
juan diego covarrubias edna monrroy.jpg
Famosos
Edna Monroy hace nueva acusación contra su ex Juan Diego Covarrubias: “Su divorcio con Renata Haro es karma”
Julio 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
nodal y angela aguilar mexico selección.jpg
Famosos
Ángela Aguilar “olvida” su 25% argentino: se pone la camiseta de México para gritar: "¿Y si sí?”
Julio 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
raul jimenez.jpg
Famosos
El pasado en Televisa de Daniela Basso, esposa Raúl Jiménez, el goleador de la selección mexicana
Julio 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
senal-mexico-.jpg
Viral
Partido de la Selección Mexicana vs. Ecuador rompió récord de rating en TelevisaUnivision
Nuevamente las audiencias tuvieron su señal favorita para seguir el partido.
Julio 01, 2026
 · 
TVyNovelas
Juan-Diego-Covarrubias.jpg
Famosos
Juan Diego Covarrubias CONFIRMA DIVORCIO de Renata Haro, la defiende y niega infidelidad
Y la esposa asegura que pidió la disolución del matrimonio hace varios meses.
Julio 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Kelly-Ariadne.jpg
Famosos
Localizan con vida a Kelly Ariadne tras 40 DÍAS DESAPARECIDA con “problemas físicos, heridas y deshidratada”
La nieta de Paquita la del Barrio había huido de un centro de rehabilitación y de un primer encuentro con su familia.
Julio 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
gabriel-soto-ana-carla-sinclair--.jpg
Famosos
Gabriel Soto ejerce derecho de réplica tras declaraciones de Ana Carla Sinclair y prepara demanda
“Mes con mes me pedía dinero”, dijo el actor, quien tiene cita con sus abogados.
Julio 01, 2026
 · 
TVyNovelas