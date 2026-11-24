Después de seis años de luchar contra la leucemia mieloide aguda que le fue diagnosticada en noviembre de 2020, en plena pandemia, Alma Saint Martín revela a TVyNovelas que por fin ha ganado la batalla. “¡Lo logré!”, celebra, apenas después de que tuvo su última biopsia y le retiraron el catéter puerto.
“Después del proceso que he tenido de cáncer, creo que también puedo decirle a la gente que está enferma o que ha estado enferma como yo que sí se puede salir adelante, que sí se puede volver a tener una rutina y empezar de poquito a poquito, como lo hice yo cuando no podía ni caminar”, comparte la conductora, quien atribuye buena parte de su recuperación a los hábitos que adoptó: “Yo cuido mucho mi alimentación: trato de comer proteína, tomo mucha agua… y creo que algo bien importante es tener una buena actitud”.
Y es que la actitud, confirma, fue clave en su proceso. “Me han preguntado si sentía que me iba a morir y, aunque el doctor decía que sí, porque es una enfermedad muy grave —la leucemia mieloide aguda que yo tuve—, y a pesar de haber estado 10 días en coma, de no poderme mover y de empezar de cero con rehabilitaciones para poder pararme y caminar, nunca me di por vencida”.
“Nunca pensé que no iba a salir de ahí; yo siempre pensé que iba a estar bien. Entonces, creo que estar con una actitud positiva todo el tiempo, a pesar de las dificultades, de las adversidades y de los malos días, y tomar un día a la vez, ayuda mucho. Yo siento que tener una actitud positiva ayuda mucho”.
El diagnóstico llegó justo en estas fechas: noviembre de 2020, en plena pandemia. “Estamos a seis años de eso y apenas me quitaron el catéter puerto que traía puesto por cualquier emergencia, porque de ahí estaba yo conectada a todos los tratamientos, a las quimioterapias… Era muy importante tener el catéter hasta el último día, hasta que ya te den de alta, porque por cualquier emergencia de ahí te conectan; nunca sabes qué puede pasar, como pasó en algunas ocasiones en que tuve emergencias y me hospitalizaban rápido y desde ahí me conectaban”.
Ahora, seis años después, la noticia es definitiva.
“Ahorita, gracias a Dios, seis años después, lo logré: ya estoy sin mi catéter ni nada. Gracias a la gente, a los medios de comunicación, a mis amigos… Hubo tanta gente que compartió, que pidió por mí, que oró y que tuvo fe y esperanza. Yo creo que se hizo una cadena bien bonita de oraciones, de buena vibra y de esperanza hacia mí, y todo eso hizo que yo esté bien hoy”.
“Ahora ya puedo decir: soy libre de cáncer, qué emoción. Porque en todos estos seis años estuve con muchas biopsias y aspirados de médula para estar checando si todavía había por ahí algunas células cancerígenas y todo eso. Por eso no puedes cantar victoria antes”, nos dijo.
“Pero ahorita que ya pasaron los seis años y después de que me siguieron checando, que tuve mi última biopsia y que ya me retiraron el catéter, ahora sí puedo decir: ¡lo logré, vencí el cáncer!”.
Para la periodista, su caso es un verdadero “milagro”. “De verdad que Dios sí quiso que me quedara aquí, porque el panorama no era alentador. Y creo que a mí me ayudó mucho la gente que tuvo un corazón tan noble y donó sangre y donó plaquetas, eso no lo pagas con nada. No hay medicamento que supla eso, solo un buen corazón”.
De cara al futuro, Alma Saint Martín está decidida a retomar las riendas: “Estoy retomando mi vida, porque siento que se quedó en pausa seis años, descubriendo cómo vivir con el cáncer, cómo vivir con las secuelas”. Aunque la enfermedad deja algunos efectos secundarios, asegura que “es lo de menos, porque ¡estoy viva!”.
Y sí, planea regresar pronto a la pantalla: “Sí quiero, por favor, más trabajo. Quiero retomar mi vida; ya quiero, siento que puedo estar 100 por ciento comprometida con los proyectos, porque antes no podía totalmente, porque me iba a la biopsia y tenía que estar en reposo. Pero ahorita que ya estoy libre de todo, aquí estoy, si necesitan una conductora, estoy lista para seguir haciendo lo que me gusta”.