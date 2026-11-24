“No sé cómo se metieron a mi cuenta, me vaciaron mi cuenta… ahora, aparte de que me vaciaron la cuenta, le tengo que pagar al banco”.

Olga Breeskin fue víctima de un fraude bancario, pues unos delincuentes se hicieron pasar por el cantante Daddy Yankee y terminaron envolviéndola. Ella pensando en la afinidad religiosa con el puertorriqueño creyó todo.

En una entrevista reciente para ‘Ventaneando’, la violinista relató que recibió un correo electrónico donde le pedían sumarse a un proyecto de enseñanza musical dirigido a niños y jóvenes.

Breeskin, buscaba ayudar en la supuesta formación de chicos, pero terminó con su cuenta bancaria vacía y amenazada contra su seguridad.

“Como se usa que entre cristianos nos hablemos, oremos unos por los otros, me dice: ‘Hermana Olga, ¿cuál es tu proyecto más importante en este momento?’. Le digo: ‘Daddy, mi curso de violín para niños y jóvenes. Yo te voy a donar, ya tengo toda tu información’. Y en ese momento no me cayó el balde de agua fría. ¿Cómo que ya tienes mi información de ‘Chase’ (un banco de Estados Unidos)?”, recordó.

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Sin embargo, poco después descubrió que los delincuentes habían conseguido acceder a su cuenta bancaria y retirar prácticamente todo el dinero que tenía disponible. La situación empeoró cuando se percató de que, además de quedarse sin sus ahorros, había quedado con un saldo negativo que ahora debía cubrir ante la institución financiera.

“No sé cómo se metieron a mi cuenta, me vaciaron mi cuenta, me dejaron sobregirada. Quiere decir que ahora, aparte de que me vaciaron la cuenta, le tengo que pagar al banco”, explicó.

La vedette indicó que el fraude superó el equivalente a 200 mil pesos mexicanos y un saldo negativo de 30 mil pesos que no tiene cómo pagar, pues no cuenta con otros recursos.

“Fueron más de 10 mil dólares y ahora le debo al banco mil 500 dólares”, detalló.

El problema no terminó con el robo, pues Olga también denunció que fue víctima de intimidades y presuntos intentos de extorsión. Entre lágrimas, contó que los delincuentes le hicieron saber que conocían sus actividades personales y los lugares que frecuenta.

“Me dijeron que saben en dónde me congrego, me mandaron fotos de la iglesia, me mandaron fotos de mi casa, eso se llama acoso, extorsión”, denunció.

#EXCLUSIVA

Olga Breeskin fue víctima de un fraude bancario tras caer en un engaño donde se hicieron pasar por Daddy Yankee! Aunque ya denunció, teme por su seguridad tras sufrir intentos de extorsión.#Ventaneando 1:00 PM por #AztecaUNO pic.twitter.com/mJodhlkRyH — Ventaneando (@VentaneandoUno) November 23, 2026

Ante los hechos, la violinista asegura que ya presentó una denuncia, sin embargo, afirma que vive con miedo por las amenazas y aprovechó las cámaras de televisión para enviar un mensaje.

“Yo quisiera que si alguien está cerca de Daddy Yankee le diga que hay mucha gente que se está haciendo pasar por él para saquearnos, para robarnos y no me puedo quedar callada”, expresó.

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Finalmente, expresó que este tipo de engaños pueden resultar convincentes cuando utilizan figuras públicas y mensajes relacionados con la fe o la ayuda a otras personas.

“Acabo de ver un promo del Canelo Álvarez: ‘Mexicanos, aquí estoy para ayudarles, mándenme abajo en el link su número de teléfono’. ¿De dónde acá? En el evangelio se usa, por eso caí, ¡caí como idiota!”, concluyó.