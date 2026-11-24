“Para mí estar aquí me genera muchísima emoción, aquí fue donde empezó mi historia, la he pasado increíble”.

El 19 de diciembre de 2025 se cumple un año de que Patricio Borghetti se despidió del programa ‘Venga la Alegría’, mismo en el que estuvo casi 9 años. El argentino sorprendió al anunciar que se iba para cumplir sus sueños.

En aquel tiempo, ni Borghetti ni su esposa Odalys Ramírez revelaban cuales eran los planes por los que renunciaban a sus empleos -él en Azteca y ella en ‘Cuéntamelo Ya!’, en Televisa- y se mudaban con sus hijos a Miami.

Odalys fue vista de nueva cuenta como coconductora de ‘La Casa de los Famosos México’, pero a Patricio no se le había visto en las pantallas hasta ahora. Luego de 10 años lejos de Televisa, el conductor sorprendió al estar dentro de la botarga de ‘Alex Loro’ en ‘¿Quién es la máscara?’.

TE RECOMENDAMOS: Protagonista de “Rebelde” vuelve a Televisa a través de Alex Loro en "¿Quién es la Máscara?”

‘Pato’ volvió a la empresa que lo vio debutar como actor, conductor y cantante.

“Me toca salir, pero la verdad me voy muy contento, muy agradecido, lo disfruté mucho y es un honor para mí estar aquí”, dijo Borghetti tras ser descubierto en la emisión dominical.

Luego, al ser captado por reporteros a su salida de las instalaciones de Televisa, el presentador expresó que: “para mí estar aquí me genera muchísima emoción, aquí fue donde empezó mi historia, la he pasado increíble, el equipo de producción es impresionante, ha sido un agasajo”.

Además, llegó al programa ‘Hoy’ y también a ‘Cuéntamelo Ya!’ para seguir abundando sobre su experiencia en la emisión que conduce Omar Chaparro y agradeció poder volver a cantar, como cuando lo hizo en ‘DKDA’.

También dijo que lleva un año libre, que ha podido recuperarse, pasar tiempo con su familia, llevar a sus hijos a la escuela y desayunar con su esposa, siendo actividades que no se podían permitir al ser conductores de un programa que se transmite diario.

Patricio dijo que después de este paro, decidió aceptar hacer ‘¿Quién es la máscara?’ al tratarse de una temporada y no de un proyecto que lo mantenga atado.

NO TE VAYAS SIN LEER: Revelan verdaderas razones por las que Pato Borghetti y Odalys dejaron sus programas de TV al mismo tiempo

Finalmente, Borghetti se despidió sin confirmar si se trata de su regreso definitivo a Televisa y si hay otras ofertas laborales. En tanto, sigue viviendo en Miami con su esposa y sus hijos Gia, de 10 años y Rocco de 7.