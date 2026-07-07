Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, una ‘escapada’ los delata... ¿hay reconciliación después del divorcio?

Dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan… y en el caso de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez todo indica que la llama volvió a encenderse. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente que retomó su relación, las señales son cada vez más evidentes. Su reciente viaje por la Costa Amalfitana, en Italia, terminó por convencer a muchos de sus seguidores de que el amor les dio una segunda oportunidad.

La pareja disfrutó de unos días en Amalfi, uno de los destinos más románticos del mundo, hospedándose en el exclusivo Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel, un antiguo convento capuchino del siglo XIII convertido en un elegante hotel de cinco estrellas.

Construido sobre un acantilado y con una espectacular vista al puerto, el inmueble se encuentra a unos minutos de la Piazza del Duomo y es considerado uno de los hoteles más emblemáticos de la región. Alojarse en este lujoso recinto no está al alcance de cualquiera, pues sus habitaciones rondan los 45 mil pesos por noche, dependiendo de la temporada y el tipo de alojamiento.

Aunque evitaron publicar fotografías juntos, ambos compartieron varias historias de Instagram desde los mismos rincones del hotel, etiquetando tanto al lugar como a la agencia de viajes con la que realizaron la colaboración publicitaria. Las coincidencias fueron demasiadas para pasar desapercibidas. Según fuentes cercanas a TVyNovelas, durante su estancia realizaron una romántica sesión de fotos, cuyas imágenes aún no han sido publicadas.

Todo apunta a que ese material podría ser el anuncio con el que harían oficial lo que desde hace meses se comenta en el medio artístico: que decidieron darse una nueva oportunidad en el amor.

Los rumores de reconciliación comenzaron desde que filmaron juntos Hasta el fin del mundo, dirigida por Emiliano Castro Vizcarra y que llegará a las salas de cine el próximo 23 de julio de 2026. El proyecto reunió nuevamente a la expareja para protagonizar una historia de amor, pero fuera del set también llamó la atención la cercanía que mostraban durante las grabaciones en España y, posteriormente, durante la promoción de la cinta.

LAS SEÑALES HABLAN POR SÍ SOLAS... Las miradas, las bromas, las sonrisas y la naturalidad con la que convivían despertaron las primeras sospechas. Sin embargo, fue hace unas semanas cuando terminaron por alimentar las versiones de un posible regreso.

La emoción volvió a hacerse presente cuando Mauricio fue el invitado del podcast La Magia del Caos, conducido por Aislinn. Durante casi dos horas hablaron de su historia de amor, de su divorcio, de la copaternidad y del profundo cariño que siguen sintiendo el uno por el otro.

Entre recuerdos y algunas lágrimas, la actriz resumió lo que significó la relación que vivieron durante seis años: “Hemos pasado por las cosas más bonitas del amor y también las más rudas”. La respuesta de Mauricio fue una de las frases más comentadas por sus seguidores: “El amor que tú y yo nos tenemos no lo entiende nadie”.