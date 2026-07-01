Gabriel Soto ejerce derecho de réplica tras declaraciones de Ana Carla Sinclair y prepara demanda

Después de que Ana Carla Sinclair revelara detalles de su relación con Gabriel Soto, el actor da su versión de los hechos y advierte que prepara una demanda contra la cantante por difamación y uso indebido de imagen.

Gabriel Soto ejerció su derecho de réplica después de las declaraciones de su expareja en TVyNovelas y diversos medios de comunicación. Ana Carla Sinclair, quien lo tachó de infiel durante el tiempo que tuvo una relación con él.

“Haya pasado como haya pasado, las cosas privadas no se hacen públicas de esa manera. Si hace música, que haga música, en vez de cobrar entrevistas hablando mal de mí, de Colibrí. Cuando haces cosas así con el afán de hacer daño, las cosas no funcionan”.

El actor dice que aprendió a “poner límites, no ser tan confiado. Yo le ayudé con buena fe. A su hijo, las pocas veces que lo vi, ser la figura masculina”.

También advirtió que tiene cita con sus abogados para preparar una demanda contra Ana Carla por “difamación y uso indebido de imagen, ya conocemos el camino, y sabemos que el uso indebido de imagen es un delito grave”.

“Este tema para mí está cerrado. Era una relación que se volvió compleja y lo que busco, y tengo ahora con Colibrí es una relación sana y dirigida a la tranquilidad y felicidad, que todos debemos tener”, insistió.

¿Qué pasó con Ana Carla? Esto dijo Gabriel Soto:

“Fue una persona que quise mucho, consideraba que era buena amiga. Empezamos a intentar tener una relación a principios del año pasado, las cosas se fueron dando. Al paso del tiempo ella empezó a querer que las cosas se hicieran públicas. En ese entonces no estaba listo, sería una bomba mediática, y otra de las cosas por las que nos detuvimos, es que a pesar de que era una mujer separada, ella seguía casada”.

“Corría el riesgo de que el papá de su hijo -al tener una relación, sin firmar el divorcio- le quitara la pensión, de hecho varios meses no le dio el papá del niño la pensión completa... Hubo meses que no le daba la pensión completa y yo la ayudaba con todo el gusto del mundo”, declaró ante la prensa.

“Mes con mes me pedía más y más dinero, y ahora para esto, para lo otro, no solamente le pagaba los doctores, le pagaba el super, le pagaba la gasolina, le pagaba cosas que finalmente no me correspondían porque yo también tengo dos hijas, y ahí fue donde yo como que me empecé a alejar”.

Gabriel Soto desmintió que hubiera sido infiel a Ana con su actual pareja. “A Colibí, mi actual novia, me ha tratado una cuestión de nutrición nada más, de asesoría y de terapia, en cuestiones de nutrición. Tuve una relación de paciente-doctora”.

“Ella está difamándome en ese sentido, en este derecho de réplica, digo que era algo riesgoso, asumí una responsabilidad que no me correspondía”, dijo el actor.

“A mis hijas las vio tres veces y a mis hijas no les cayó bien. Decían que era una mala persona y no se equivocaron”.

“Ella quería que se hiciera público para que la ayudara a subir cosas de su música. (...)”, dijo Gabriel Soto.