Gabriel Soto responde si tenía relación simultánea con su novia oficial Colibrí Jiménez y con su ex Ana Carla Sinclair

Después de meses de rumores, fotografías, especulaciones y versiones encontradas, Ana Carla Sinclair decidió romper el silencio sobre el romance que vivió con Gabriel Soto y que, asegura, terminó por romperle el corazón.

“Empecé a cachar muchísimas mentiras; hay una falta de integridad en su vida... Tiene que dejar la actuación para el set, y no para la vida real”, nos dijo en exclusiva.

Además, adelantó que Gabriel Soto podría cambiar la narrativa de los acontecimientos “para proteger sus intereses o para no hacerse responsable de sus acciones... allá esa persona, pero yo me manejo con integridad. Él puede decir lo que quiera, pero existe una verdad absoluta que no se puede ocultar, ahí están los audios, las fotos, el año y medio que estuvimos juntos”.

¿Gabriel Soto estuvo al mismo tiempo con Ana Carla Sinclair y con su novia oficial?

En medio de las declaraciones de Ana Carla Sinclair, Gabriel Soto confirmó su romance con la chef Colibrí Jiménez, con quien dijo llevar pocos días de romance. “Ya la han visto, es una gran mujer, es chef de profesión y aparte es psicoterapeuta”.

Ante la prensa, Gabriel Soto negó haber mantenido relaciones simultáneas con Ana Carla Sinclair y con Colibrí Jiménez: “Eso no pasó así. Hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan, punto, así pasa”.

Gabriel Soto sostuvo que lo suyo con Ana nunca fue un noviazgo formal, y en cambio, presumió que lo suyo con Colibrí sí lo es: “Yo les dije que cuando tuviera algo formal lo iban a saber y ya lo saben. Estoy feliz, pleno, ilusionado, equilibrado, tranquilo, lleno en todos los sentidos.

“Salimos un tiempo, pero realmente no fue nada con esta formalidad. Yo a Colibrí la conozco hace más de un año, fue mi terapeuta, me ayudó a salir de un bache emocional”, dijo Gabriel Soto.

Ana Carla Sinclair asegura que sí fue un noviazgo y hasta sus familias se conocían

En la entrevista con TVyNovelas, Ana Carla nos contó: “El truene fue en mayo, regresando de la playa, donde nos hicimos un tatuaje que significa amor eterno, el encuentro de las vidas pasadas”.

Para Ana Carla, aquella decisión nunca habría sido tomada si no hubiera existido una relación amorosa. “Hablamos mucho de que éramos almas gemelas, que nos habíamos encontrado perfectamente para ayudarnos, que nos hacíamos bien y pues yo no me hago un tatuaje con un amigo, mucho menos me voy de viaje, tampoco involucro a mi hijo. He mantenido eso con respeto porque después de que tienes un hijo los valores cambian, los niños no tienen corazón de condominio, no puedes estar metiendo y sacando gente”.

La intérprete compartió que ambas familias llegaron a convivir. “Mi mamá y su esposo fueron varias veces a su casa en Acapulco, a las celebraciones, en verano”.

Sin embargo, con el paso del tiempo llegaron las dudas. “La decepción también es hacia mí misma porque no pude pensar que las cosas iban a ser diferentes conmigo, pero yo creía que las personas merecen una segunda oportunidad y yo lo veía vulnerable, en el hospital, viviendo momentos difíciles, entonces creía que había tocado fondo y estaba cambiando”.