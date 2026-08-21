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Gema Garoa estaba embarazada y PERDIÓ AL BEBÉ, así se lo contó a Karina Torres: “Se siente horrible”

La actriz compartió que al saber que sería mamá fue al doctor, pero había algo extraño en su crecimiento.

Agosto 21, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Gema estuvo embarazada y ahí se le despertó el instinto materno.

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“‘Está raro, está muy chiquito, no sé si se va a lograr’”.

Desde su ingreso a ‘La Casa De Los Famosos México’, Gema Garoa se mostró fuerte y pidió que no le tuvieran lástima, pues días antes había perdido a su padre.

“Es un momento feo en mi vida pero igual estoy entrando aquí”, manifestó al tiempo en el que reiteró que estaba enfocada en trabajar.

Ahora, Gema hizo otra dolorosa confesión y habló por primera vez de la pérdida de su bebé, así como de su última relación y la desgarradora pérdida que experimentó.

TE RECOMENDAMOS: Gema Garoa pide que no le tengan lástima: Quiere vivir el duelo por muerte de su padre en La Casa de los Famosos México 2026

La actriz de ‘Pasión y poder’ le contó a Karina Torres que lleva dos años soltera, sin embargo, previamente mantuvo un noviazgo de dos años del que resultó embarazada.

“Pasamos cosas bien fuertes la neta, incluso yo me embaracé y lo perdí. Por algo pasan las cosas, pero en ese momento se siente horrible. O sea, me embaracé, fui al doctor y me dijo: ‘Está raro, está muy chiquito, no sé si se va a lograr’”, relató Gema.

El médico le pidió a Garoa que volviera 15 días después y así lo hizo. Entonces le confirmó que su bebé no se lograría, que estaba muy pequeño y que su corazón estaba “apenitas”, por lo que le dijo que lo mejor era abortarlo.

“Es horrible, pero no te tienen que hacer tanto, nada más te tomas unas pastillas y ya”, contó Gema.

Al tiempo, la habitante de ‘La Casa De Los Famosos México’ también le dijo a ‘La Licenciada’ que en ese momento se le despertó el instinto de ser mamá, hecho que no había ocurrido antes.

Después llegó su truene con el hombre del que no reveló su nombre, pero dijo que pasaron muchos momentos difíciles y también estaban muy avanzados en la relación, al grado de que convivía con sus hijos y su mamá, quien murió en el periodo que estuvieron juntos. Él también convivió con su abuela ante la ausencia de sus padres.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Gema le dijo a Karina que vivió un duelo de casi medio año tras su truene, pero logró recuperarse.

Gema Garoa La casa de los famosos 4 embarazo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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