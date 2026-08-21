Wendy Guevara defiende a Karina Torres y explica por qué no da contenido en La Casa de los Famosos

“La gente está buscando otra Wendy”, dice Nicola Porcella al tratar de explicar la razón por la cual los televidentes critican a Karina Torres.

Como parte del fenómeno en el que la actual Casa de los Famosos está en una crisis de contenido (confesada incluso por Galilea Montijo en la gala de nominación de este miércoles), Karina Torres ha acumulado poco a poco señalamientos de que no hace lo suficiente para cumplir con las expectativas.

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Wendy Guevara tiene una opinión muy clara respecto a su amiga:

“He leído muchos comentarios de que Kari no era lo que pensaban... y eso lo entiendo porque yo sé que el público te hace y el público manda. Pero a ella la metieron poniéndole una tarea muy grande: queremos que nos hagas contenido todos los días, todo el tiempo”.

¿Por qué Karina “decepciona” a algunos fans?

Wendy dice que la propia Karina estaba consciente de que era un riesgo al entrar al reality show.

“Ella me decía: ‘es que yo no soy un robot y yo sí me considero que soy un personaje en redes porque mi vida es diferente´. Y yo le aconsejé: pues dilo, gorda”.

De acuerdo con Wendy, Karina estaba muy nerviosa antes de entra a La Casa porque sentía el peso de las expectativas.

“No quiero fallarles”, habría dicho Karina.

Y Wendy le respondió: “Tú duérmete si quieres dormir. Haz lo que quieras”