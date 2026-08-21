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Así era Yahir hace 15 años, cuando todavía no estaba musculoso ni hacía dieta keto

El cantante ha cautivado por su físico en La Casa de los Famosos

Agosto 20, 2026 • 
Alejandro Flores
yahir (3).jpg

Yahir, el musculoso

Instagram

Yahir Othón Parra se ha convertido en figura indiscutible de esta cuarta temporada de La Casa de los Famosos.

Su liderazgo en la cocina y su capacidad para organizar a los demás habitantes de la Casa lo han convertido en figura de autoridad... y a pesar de eso, está nominado esta semana.
Yahir tuvo un momento de polémica cuando fue exhibido en el cine cuando se levanta todos los días a las seis de la mañana para comer todos los huevos que quiere (a veces 5, otras, 6).
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Es evidente, sin embargo, que su alimentación va acorde con su físico y la condición de su cuerpo: atlético, musculoso, trabajado en gimnasio con dedicación.

La transformación de Yahir

Yahir Othón Parra, sin embargo, no era así de musculoso cuando comenzó su carrera en la música.
Fue participante de la primera generación de La Academia en 2003. Ahí comenzó a ganar fans por su estilo bohemio de cantar el pop.
No tenía, sin embargo, los músculos que presume ahora.

Fue hasta que comenzó su carrera formal en 2010, que el cantante comenzó a cultivar su cuerpo con la dedicación del fisicoculturismo.

Ese entrenamiento tiene, evidentemente, un rigor y una disciplina que, ahora se entiende, Yahir no está dispuesto a hacer de lado a pesar del encierro en La Casa de los Famosos.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Por eso, su alimentación es, como ha dicho, “sagrada”.

yahir (1).jpg

Los dos Yahir

Instagram

Según su propia explicación, come efectivamente muchos huevos y mucha proteína porque evita al máximo cereales y harinas.

yahir (2).jpg

Yahir en La Academi y de niño

Instagram

“Yo no he probado el jamón, nada de pan, no como cereal, no como avena”, dijo Yahir.

Yahir La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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