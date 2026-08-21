¿Qué fue de Florence Cassez, la francesa que estuvo en la cárcel 8 años y ahora interpretará Belinda?

“Volver a la normalidad no es algo que ocurra de la noche a la mañana”, dijo Florence Cassez en una de sus entrevistas más recientes, en 2025.

Cassez ha surgido otras vez a la conversación pública en México luego de que se anunció que Belinda la interpretará en una serie que pretende retratar su vida en medio del drama policíaco que vivió en 2005.

En ese año fue detenida y encarcelada, acusada de pertenecer a una banda de secuestradores liderada por su pareja de entonces, Israel Vallarta.

Cassez finalmente fue liberada en 2013 mientras que Vallarta salió libre en este 2026 con una sentencia absolutoria luego de 20 años sin haber sido juzgado.

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La liberación de Cassez

La liberación de Florence sucedió en medio de un conflicto diplomático entre el presidente de México Felipe Calderón (quien siempre se negó a liberarla) y Nicolas Sarkozy (que consideró siempre a Florence una víctima de la corrupción mexicana).

Tras su liberación, la ciudadana francesa regresó a París y se mantuvo lejos de la vida mediática y comenzó a construir una familia.

Actualmente tiene una hija en ella ha concentrado gran parte de sus esfuerzos.

“Cuando pasaste por una injusticia tan grande, las marcas se quedan. Hay días en los que el pasado vuelve, pero intento no vivir con rencor, sino construir el presente”, dijo en Brut, un canal de Youtube que hace periodismo independiente.

El presente de Florence

Florence Cassez ha aparecido públicamente en varios documentales para refrendar su versión de que es inocente y que los 7 años que estuvo en la cárcel fueron una injusticia.

“Cuando regresé a Francia me di cuenta de que mucha gente no entendía lo complicado de la justicia en México. En mi país es inconcebible que te encarcelen por nada, pero allá ocurrió. Solo pido que se conozca la verdad de lo que pasó”.

La complejidad del caso Cassez ahora será llevado a la ficción con producción de Amazon Prime.

El mensaje de Beli Instagram

Belinda así lo anunció con un mensaje en redes sociales: