Cynthia Klitbo doblega a Ese Pérez: le lanza fuerte acusación y él la acepta

La cena de nominados en La Casa de los Famosos tuvo una pregunta incómoda, como cada semana.

"¿Quién crees que se va a ir esta semana?”, preguntó La Jefa a los nominados, Masad Altamimi, Yahir, Ernesto Laguardia, Moisés Peñaloza, Brianda Deyanara, Mariana Ochoa, Cynthia Klitbo y Ese Pérez.

Al responder la pregunta, Ese Pérez y Cynthia Klitbo se enfrascaron en una discusión civilizada pero sin tregua.

El influencer de comedia dijo que le ofrecía una disculpa por los chistes que ha hecho sobre sus ronquidos pero al mismo tiempo señaló que eran bromas justificadas.

“Es lo mismo que le he dicho a Ernesto Laguardia (quien también ronca), y no es por burlarme de usted, sino de la situación”.

Y deslizó un comentario lapidario: “Lo que pasa es que la señora Cynthia es muy egoísta”.

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¿Qué respondió Cynthia Klitbo a Ese Pérez?

La actriz se mantuvo serena pero reviró con la explicación de la razón de sus ronquidos.

Ya desde el inicio de semana explicó que tiene la nariz “partida en tres” debido a una situación de violencia familiar que vivió.

Y a partir de ahí le reclamó a Ese Pérez.

“No es la broma lo que me molesta, es el lugar al que me lleva: la violencia que sufrí con es pareja”.

Klitbo le exigió que no vuelva a hacer chistes a costa suya.

“Te acepto la disculpa pero te pido que no lo hagas más”.

Ese Pérez, con una reverencia con la cabeza, aceptó y prometió que así será.