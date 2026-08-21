Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Cynthia Klitbo doblega a Ese Pérez: le lanza fuerte acusación y él la acepta

La actriz se mantuvo seria durante la cena de nominados

Agosto 21, 2026 • 
Alejandro Flores
ese perez cynthia klitbo.jpg

Ese Pérez y Cynthia Klitbo

Instagram LCDF

La cena de nominados en La Casa de los Famosos tuvo una pregunta incómoda, como cada semana.

"¿Quién crees que se va a ir esta semana?”, preguntó La Jefa a los nominados, Masad Altamimi, Yahir, Ernesto Laguardia, Moisés Peñaloza, Brianda Deyanara, Mariana Ochoa, Cynthia Klitbo y Ese Pérez.
Al responder la pregunta, Ese Pérez y Cynthia Klitbo se enfrascaron en una discusión civilizada pero sin tregua.
El influencer de comedia dijo que le ofrecía una disculpa por los chistes que ha hecho sobre sus ronquidos pero al mismo tiempo señaló que eran bromas justificadas.

“Es lo mismo que le he dicho a Ernesto Laguardia (quien también ronca), y no es por burlarme de usted, sino de la situación”.

Y deslizó un comentario lapidario: “Lo que pasa es que la señora Cynthia es muy egoísta”.
TE RECOMENDAMOS: Novia de Abelito entra a quirófano por un segundo ataque de un perro

¿Qué respondió Cynthia Klitbo a Ese Pérez?

La actriz se mantuvo serena pero reviró con la explicación de la razón de sus ronquidos.
Ya desde el inicio de semana explicó que tiene la nariz “partida en tres” debido a una situación de violencia familiar que vivió.
Y a partir de ahí le reclamó a Ese Pérez.

“No es la broma lo que me molesta, es el lugar al que me lleva: la violencia que sufrí con es pareja”.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

aldorendon-sale.jpg
Famosos
Galilea Montijo se quiebra al dar la NOTICIA inesperada: Aldo Rendón SALE de La Casa de los Famosos México
Septiembre 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
aldo rendon (1).jpg
Famosos
¿Qué pasa con Aldo Rendón y por qué se encomendó a Dios? Esto se sabe
Agosto 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
gema garoa (1).jpg
Famosos
¿A quién le dijo “naca” Gema Garoa? Exige que se investigue dónde compró el vestido que usó en LCDF
Agosto 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
yanet garcia la casa de los famosos.jpg
Famosos
Así vivía Yanet García cuando era pobre en Monterrey: se parecía al Exilio de La Casa de los Famosos
Agosto 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
fede-vigevani-brianda-gema-.jpg
Famosos
Fede Vigevani responde si espera a Brianda o a Gema cuando salgan de La Casa de los Famosos México
Agosto 29, 2026
 · 
Nayib Canaán
mariana-ochoa-aldorendon-ariborovoy.jpg
Famosos
Acusan a Ari Borovoy como el motivo por el que Aldo Rendón ataca a Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos Mx
Agosto 29, 2026
 · 
TVyNovelas

Klitbo le exigió que no vuelva a hacer chistes a costa suya.

“Te acepto la disculpa pero te pido que no lo hagas más”.

Ese Pérez, con una reverencia con la cabeza, aceptó y prometió que así será.

Cynthia Klitbo Ese Perez La Casa de los Famosos México No te pierdas
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
moisespenaloza---.jpg
Famosos
Moisés Peñaloza no se siente derrotado y asegura que las “dobles caras” terminarán por quedar al descubierto
Septiembre 01, 2026
 · 
Nayib Canaán
Flor-Mariana.jpg
Famosos
Mariana Ochoa estuvo a punto de casarse con el manager de Flor Vigna; ¿por eso NO LA SOPORTA?
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lolita Cortés
Famosos
Lolita Cortés se sincera y admite que toma medicina psiquiátrica: “en dos ocasiones decidí que YA NO PODÍA MÁS”
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Selena Quintanilla revive en el Museo Madame Tussauds
Famosos
A.B. Quintanilla demanda a Suzette: Hermanos de Selena en pleito legal por millones de dólares
Septiembre 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Ingrid-Martz.jpg
Famosos
Exmarido de Ingrid Martz la demanda para que le de pensión, LA MITAD de sus bienes y que pague su abogado
Aunque Ingrid había intentado llevar una buena relación con el padre de su hija, todo se salió de control y ya la está demandando.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Leandro-Michelle.jpg
Famosos
Hijo de Michelle Vieth revela que SE PELEÓ con su mamá, se dejaron de hablar y ella le “robó el coche”
Leandro Ampudia asegura que tuvieron un terrible conflicto por el que llevan un año distanciados aunque ella lo niega.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Tupac.jpg
Hollywood
Resuelven el as3sinat0 del rapero Tupac Shakur 30 años después: exlíder de una pandilla ES EL CULPABLE
El criminal enfrenta una posible cadena perpetua por arrebatarle la vida al entonces joven de 25 años.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Metro.jpg
Viral
Conductora del Metro de CDMX deja manejar A SU NOVIO, lo presumen en redes y termina suspendida
En un video se observa al hombre conduciendo un convoy de la Línea 2 mientras su pareja le explica el funcionamiento del tablero.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez