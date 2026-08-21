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La Pícara Soñadora 2026: Ella es la nueva protagonista 35 años después de Mariana Levy

Abril Di Yorio y Darío Duque prometen sorprender con esta nueva versión.

Agosto 20, 2026 • 
TVyNovelas
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La Pícara Soñadora

José Luis Ramos , Televisa

Así como “Amor Real”, “La Pícara soñadora” es de las telenovelas más recordadas cuando se habla de Mariana Levy; en pleno 2026 está por estrenarse una nueva versión, en formato de serie juvenil de comedia y romance, bajo la producción de Carlos y Eduardo Murguía.

En 1991, Mariana Levy compartió créditos con Eduardo Palomo, y esta vez, será Abril Di Yorio quien comparta créditos con Darío Duque.

“La Pícara Soñadora” cuenta la historia de Lupita López (Abril Di Yorio), quien vive en una tienda departamental. Lupita sueña con convertirse en gerente de los almacenes, y mientras su carrera va en ascenso, la situación se complica con la llegada de un nuevo empleado, Carlos Pérez (Darío Duque), quien es flojo y sin interés por su trabajo.

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La Pícara Soñadora

José Luis Ramos

Esta semana fue la presentación oficial, pues La Pícara Soñadora está por estrenarse a las 19:00 horas, de lunes a viernes, a partir del próximo 24 de agosto, en la nueva barra de M-Dramas de Canal 5.

El elenco principal de La Pícara Soñadora está conformado por José Luis Cordero Pocholo, Fernando Mitre, Alexa Archundia, Beto Torres, Mariela Rueda, Ana Saenz, Ernesto Alejandro, Eder Animas, María José de la Cruz, Luciana Sismondi, Pedro Giunti, Luz Edith Rojas, Beto Rojas, Alejandro Valencia, Adriana Chapela y Víctor Varona.

La Pícara Soñadora, producción de Carlos y Eduardo Murguía, es una historia original de Abel Santa Cruz, con adaptación de Erika Morales. La dirección general está a cargo de Bernardo X. Serna y Robby Chapa Ceballos.
Mira el tráiler:

¿Quién es Abril Di Yorio?

Originaria de Argentina, ha trabajado en series como “Cielo Grande” y “Los Protectores”. Debutó como actriz infantil en 2015 y en 2023 llegó a México.

Participó en la serie “Vecinos” y en “La Pícara Soñadora” tiene la oportunidad de enamorar al público en un personaje protagónico.

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La Pícara Soñadora 2026

José Luis Ramos

¿Viste La Pícara Soñadora de 1991?

En el primer episodio, “Alfredo” acude al almacén Sares con el fin de cobrar un jugoso cheque que su abuela le dio, pero tras conocer a “Lupita” sus planes cambian. Mientras que Rosa, buscará la ayuda de Lupita en la ciudad tras ser acusada de robo.

Mariana Levy interpretaba a “Lupita”, quien soñaba con ser una gran abogada y para ello trabajaba en un almacén, protegida por su padrino, que trabajaba como velador de la gran tienda, donde ella vivía. La vida le cambia cuando conoce a Carlos, que es en realidad es Alfredo, el heredero de la gran fortuna Rochild.

Aquella versión tenía exteriores de una tienda departamental que sigue existiendo, en el Centro Comercial Perisur de CDMX.

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