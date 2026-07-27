Gema Garoa pide que no le tengan lástima: Quiere vivir el duelo por muerte de su padre en La Casa de los Famosos México 2026

Días antes de entrar a La Casa de los Famosos México, todos los habitantes son resguardados en un hotel. Ahí estaba Gema Garoa cuando se enteró de la muerte de su padre. Aún así, la actriz que hemos visto en telenovelas como “Pasión y poder”, decidió entrar al reality show, y vivir su luto ante las cámaras 24/7.
En el brindis inicial, Gema Garoa habló del tema, y le pidió a sus compañeros que no la nominen la primera semana, pensando que debe irse a su casa a vivir el duelo.
La actriz explicó que hace tiempo murió su mamá, y hace dos años, conoció a su papá. El sábado, cuando le marcó para despedirse antes de entrar a La Casa, se enteró de su fallecimiento.
“Es un momento feo en mi vida pero igual estoy entrando aquí”, dijo Gema, quien reiteró que no tiene familia afuera, y prefiere enfocarse en trabajar.
Además, adelantó que no le preocupan los problemas de convivencia, pues ella ha vivido con muchos roomies, hasta recientemente que ya se mudó a vivir sola.
¿Qué dijeron los demás habitantes en el brindis inicial?
Ese Pérez dijo que estaba emocionado por la experiencia: “Es la primera vez que tengo tanta gente guapa. No se enfrasquen en conflictos”
Cynthia Klitbo
“Soy actriz, en este momento de mi vida, después de 6 años de soltería, de un fraude, ya está yendo todo muy bien, tengo una hija por la que hago este proyecto, para su universidad. Estoy muy enamorada, si no los beso en la boca, ya saben por qué. Estoy comprometida”.
Ernesto Laguardia
“Estoy para lo que quieran, una anécdota, un abrazo, se me hace muy interesante este proyecto, siempre había estado del otro lado, conduciendo, pensaba que eran ratones de experimento. Pero creo que será divertido, los invito a que no traigamos cosas de fuera, que no nos peleemos por comida, que podamos decir todo, con crudeza, pero siempre con educación”.
Luis Chaparro
“Me dedico a redes sociales, soy influencer. Estoy aquí para aprender, para entretener al público, estoy feliz por esta oportunidad. La quiero pasar bien, esto es un juego, cualquier cosa que pase, no es personal. Los admito”.
Aldo Rendón
“Estoy feliz de estar aquí, siento que podemos dar una casa carroña, estamos separados por cuartos pero hay que hacer unión, desvelarnos, y luego te odio y te nomino, pero la vida sigue. Prometo no engancharme y pasármela bien. ¡A gozar!”
Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision
Ximena Herrera
“Soy actriz, estoy aquí porque amo compartir y conocer gente nueva. Propongo, una de las cosas, es que cada quien muestre lo que mejor sabemos hacer... Aprender un poco de la gran variedad de talentos y seres humanos. Estoy dispuesta a jugar con la mejor vibra, les voy a dar sus comentarios, pero vengo a divertirme”.
Flor Vigna
“Tengo una crisis de identidad, no sé qué soy, un poco de todo. Este mes me encontraron un quiste en la cabeza, y soy demasiado correcta, me importa el qué dirán, vine a que no me importe. Que esta sea una experiencia que contemos hasta viejitos”.
Arantza Ruiz
“He tenido muchas cosas caóticas pero ahora soy pacifica, medito, leer, estar con mis gatos. Entré porque es muy fácil vivir en paz cuando todo está bien y quería ponerme a prueba para ver si realmente todo lo que predico está bien.Si alguien quiere meditar... Quiero divertirme y pasarla bien, en la vida se puede aprender de las cosas buenas, no solo de las malas”.
Yanet Garcia
“Este proyecto es importante porque es salir de mi zona de confort. Quiero conocer gente nueva, divertirme y ojalá quedamos ser un ejemplo y un impacto positivo en la gente. Puede haber conflicto, pero siempre desde el respeto, para que seamos una Casa bien chingona”.
Memo Schutz
“No sé qué hago aquí. Dejé afuera a mi esposa y cuatro hijos. Se han divertido en las Vengo para conocer y aprender, conectar con otras audiencias. A divertirnos, y que sea la mejor Casa de los Famosos de la Historia”.
Mariana Ochoa
“Soy hiperactiva, soy cantante principalmente, soy mamá de dos niños de 10 y 12 años. Me costó mucho dejarlos afuera; entro soltera, vengo de una relación de ocho años. Mis compañeros que han estado aquí todos me han dicho que es algo mágico, vengo a conocerlos, me quiero llevar un poco de ustedes. El reto es conmigo misma, quiero disfrutarlos y divertirme”.
Karina Torres
“Estoy emocionada por estar aquí. Tengo ese problemita de que me lo agarro personal, pero vengo a que nos gritemos el precio, pero que seamos unidos, ¡Vengo a jugar y divertirme”.
Fede Vigevani
“Mi vida se basa en generar videos, pero este reto lo siento como salir de mi zona de confort. Estoy encerrado en casa siempre, pero me gusta convivir con gente. Algo importante, me tranquilicé al verlos a ustedes, porque sentí que hay buenas personalidades, y siento que hay buena energía, sabemos que todos quieren ganar... Siento que hay tan buen equipo que podemos ser la mejor temporada de La Casa de los Famosos... El público se merece que demos lo mejor de nosotros, eso depende de nosotros. Siempre desde el respeto todo se puede lograr”.
Brianda Deyanara
“Vengo de redes sociales, de TikTok. Me cuesta agarrar confianza al inicio, pero estoy feliz, estar aquí es un sueño. Es como una locura estar aquí con personas que amo demasiado. Es totalmente salir de mi zona de confort y retarme a mí misma. Creo que la vamos a pasar muy bien y estará divertido”.
Moisés Peñaloza
“Tengo 34 años, cuando me enteré de este proyecto, sí es un sueño hecho realidad. Nunca imagine estar aquí con personas de todos los gremios, vengo a diversificar mi trabajo, y a conocerlos. Siempre he creído en que si lo crees, lo creas. Si nos proponemos ser mejores personas, me daré a la tarea de investigarlos, para saber más de ustedes, para inspirar a gente para que logren sus sueños, hacer buen contenido ¡y que gane el mejor!”
Yahir
“Estoy emocionado. Desde morro me ha gustado compartir con gente, y la verdad no tengo maleta... pero estoy feliz de compartir y conocerlos. Prefiero una verdad que me incomode, a una mentira que me guste. Cuentan conmigo abiertamente y al chile”.
Masad
“Tengo 36 años, mi mamá es italiana, mi papá es árabe. Tengo diferente cultura, pero es un placer conocer su cultura”.