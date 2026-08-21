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Las Morras Malditas acusan a Eduardo Videgaray y el Estaca de apropiarse de contenido

Janet Mérida y Erika Maldonado señalaron que incluso modificaron sus voces. Hicieron la denuncia en Instagram pero luego la borraron

Agosto 20, 2026 • 
Alejandro Flores
morras malditas eduardovidegaray estaca.jpg

Erika Maldonado, Marco Antonio Regil y Janet Mérida / Eduardo Videgaray y el Estaca

Instagrama Morras Malditas / La Corneta

Janet Mérida y Erika Maldonado comenzaron hace un lustro un podcast para contar sus experiencias paranormales y explicar ritos y costumbres relacionadas con la muerte y la trascendencia.

Juntas fundaron Las Morras Malditas, que se convirtió en una marca reconocida en el mundo de lo paranormal por sus historias contadas en primera y tercera persona pero también por sus entrevistas a personalidades que han vivido situaciones semejantes.
Es en este momento en que, con 200 mil suscriptores en Youtube, son uno de los podcast de terror más escuchados... incluso por Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal alias el Estaca.
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La acusación de Morras Malditas

Las Morras Malditas acusan a ambos conductores de apropiarse de su contenido y beneficiarse de ello al utilizar un fragmento de una entrevista con Marco Antonio Regil.
En esa entrevista publicada originalmente en el podcast de Las Morras Malditas, Regil narra algunas experiencias que parecen no tener explicación en el mundo de la lógica racional.

Videgaray y el Estaca usaron una parte de esa entrevista para una de las secciones de su programa de radio La Corneta en el que hacen mofa de Regil y sus experiencias.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Janet Mérida y Erika Maldonado exhibieron este apropiamiento y denunciaron que ni siquiera se les dio crédito.
Además, se modificó la voz de ambas para hacerlas sonar como si fueran de hombres, lo cual les pareció horroroso.
El posteo en su cuenta oficial de Instagram, sin embargo, solamente estuvo algunas horas durante este 20 de agosto pero fue eliminado hacia las siete de la noche.
Hasta el momento ninguna de Las Morras ha explicado por qué lo borraron.

EDUARDO VIDEGARAY
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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