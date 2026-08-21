Karina Torres se d3snudó COMPLETAMENTE delante de las cámaras y de sus compañeros en LCDLF

La influencer Karina Torres volvió a dar de qué hablar luego de que decidió cambiarse de ropa en el vestidor de ‘La Casa De Los Famosos México’, pero se desnudó por completo.

Como si estuviera sola en su casa, ‘La Licenciada’ quedó completamente desnuda frente a las cámaras del reality mientras ‘Ese Pérez’ y Aldo estaba presentes.

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Fue después de la Gala de Nominación de este miércoles cuando Karina, quien lució un vestido blanco, llegó a ponerse ropa más cómoda.

Durante ese momento, Torres comenzó a quitarse la ropa para cambiarse, sin apartarse del vestidos en el que estaban sus compañeros, mismos que no se inmutaron al advertir que la creadora de contenido estaba desnuda.

Cabe recordar que ‘Kari’ ya había mencionado que no le molesta cambiarse frente a los demás habitantes del reality.

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Quienes sí reaccionaron fueron los usuarios de redes sociales, pues en los videos que rápidamente se difundieron en plataformas como X, internautas dejaron comentarios de sorpresa, incluso insinuando que la influencer pudo haberse olvidado de las cámaras que la filman 24/7.