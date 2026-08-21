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¡Otra niña embarazada! Detectan a menor de 12 años CON 8 MESES de gestación en Coahuila

Hace unos días se hizo viral el caso de una niña de 11 años con un embarazo de 5 meses en Matamoros.

Agosto 21, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Embarazo.jpg

Se confirmó el embarazo de una niña en Coahuila.

Pixabay

En los primeros días del mes de agosto, se hizo viral el caso de una niña que resultó embarazada con cinco meses y que es originaria de Matamoros, Tamaulipas.

De inmediato, las autoridades estatales atendieron a la menor de 11 años y revelaron que una llamada anónima al 911 alertó. También se supo que la mamá había presentado una denuncia porque la niña había sido violentada.

Luego de unos días, se indicó que priorizando su vida se interrumpió el embarazo y que se procesó a su padrastro tras ser identificado como responsable del abuso sexual.

TE RECOMENDAMOS: Indigna caso de niña de 11 años EMBARAZADA en Matamoros; llamada al 911 lo denunció

Ahora, la Secretaría de Salud de Coahuila confirma otro caso y se trata de una niña de 12 años que fue al Hospital General por un “malestar en el estomago”, sin embargo se detectó un embarazo de casi ocho meses.

Los médicos que se percataron del hecho dieron aviso a la fiscalía y a la Procuraduría de los Niños, Niñas y Familia (Pronnif) para brindar protección a la menor.

Según se informó, la menor vive con su madre, quien la llevó a una revisión médica por malestares y ahí tras los estudios practicados se detectó el avanzado periodo de gestación.

De acuerdo a la información recopilada, otro menor de 12 años sería el presunto padre del bebé.

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Al tratarse de dos menores, las autoridades no precisaron más información, y simplemente refirieron que mantenían el seguimiento médico de la niña y se avanzaba en las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.

embarazo niñas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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