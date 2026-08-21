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Famosos

¿Quiénes se enfrentarán a Gema para ganar la cuarta salvación en La Casa de los Famosos?

Los finalistas fueron Ernesto Laguardia, Brianda Deyanara, Karina Torres y Masad Altamimi

Agosto 20, 2026 • 
Alejandro Flores
robo de salvación.jpg

Los finalistas

Instagram LCDF

El robo de la salvación de este 20 de agosto tuvo de finalistas a Brianda Deyanara, Karina Torres, Masad Altamimi y Ernesto Laguardia.

El reto consistió en lanzar dardos a una plataforma giratoria en la que había globos que correspondían a cada uno de los finalistas.
La Jefa anunció que cada uno de los competidores tenía ocho lanzas y siete globos.
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El ganador de este reto de salvación se enfrentará a Gema, quien es la líder de la semana. Como sucede cada viernes, el ganador y la líder se enfrentarán para obtener el privilegio de salvar a alguno de los nominados.

  • Primera ronda

La primera en concursar, por decisión del público fue Karina Torres. La Licenciada tronó el globo de Ernesto
Ernesto no tronó globo
Brianda reventó un globo de Ernesto y uno de Masad.
Ernesto falló en su primer tiro

  • Segundo lanzamiento

Karina reventó un globo de Masad
Masad reventó un globo de Ernesto
Brianda reventó un globo de ella misma
Ernesto reventó un globo de Masad

  • Tercer lanzamiento

Karina tronó un globo de ella misma
Masad tronó un globo de él mismo
Brianda tronó un globo de Karina
Ernesto tronó un globo de Brianda

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

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  • Cuarta ronda

Karina tronó un globo azul
Masad tronó un globo azul
Brianda no tronó globo
Ernesto tronó un globo azul

  • Quinta ronda

Karina reventó un globo de Masad
Masad no reventó
Brianda no reventó
Ernesto no reventó

  • Sexto lanzamiento

Karina no tronó
Masad no tronó
Brianda no tronó
Ernesto reventó un globo de él mismo

  • Séptimo lanzamiento

Karina no reventó
Masad no reventó
Brianda no reventó
Ernesto reventó un globo de Masad

  • Octava ronda

Karina no tronó
Masad no tronó
Biranda no tronó
Ernesto no tronó

Al final el conteo reveló que las ganadoras del reto de salvación fueron Karina y Brianda. Ambas se enfrentarán a Gema Garoa.

La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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