¿Quiénes se enfrentarán a Gema para ganar la cuarta salvación en La Casa de los Famosos?

El robo de la salvación de este 20 de agosto tuvo de finalistas a Brianda Deyanara, Karina Torres, Masad Altamimi y Ernesto Laguardia.
El reto consistió en lanzar dardos a una plataforma giratoria en la que había globos que correspondían a cada uno de los finalistas.
La Jefa anunció que cada uno de los competidores tenía ocho lanzas y siete globos.
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El ganador de este reto de salvación se enfrentará a Gema, quien es la líder de la semana. Como sucede cada viernes, el ganador y la líder se enfrentarán para obtener el privilegio de salvar a alguno de los nominados.
- Primera ronda
La primera en concursar, por decisión del público fue Karina Torres. La Licenciada tronó el globo de Ernesto
Ernesto no tronó globo
Brianda reventó un globo de Ernesto y uno de Masad.
Ernesto falló en su primer tiro
- Segundo lanzamiento
Karina reventó un globo de Masad
Masad reventó un globo de Ernesto
Brianda reventó un globo de ella misma
Ernesto reventó un globo de Masad
- Tercer lanzamiento
Karina tronó un globo de ella misma
Masad tronó un globo de él mismo
Brianda tronó un globo de Karina
Ernesto tronó un globo de Brianda
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- Cuarta ronda
Karina tronó un globo azul
Masad tronó un globo azul
Brianda no tronó globo
Ernesto tronó un globo azul
- Quinta ronda
Karina reventó un globo de Masad
Masad no reventó
Brianda no reventó
Ernesto no reventó
- Sexto lanzamiento
Karina no tronó
Masad no tronó
Brianda no tronó
Ernesto reventó un globo de él mismo
- Séptimo lanzamiento
Karina no reventó
Masad no reventó
Brianda no reventó
Ernesto reventó un globo de Masad
- Octava ronda
Karina no tronó
Masad no tronó
Biranda no tronó
Ernesto no tronó
Al final el conteo reveló que las ganadoras del reto de salvación fueron Karina y Brianda. Ambas se enfrentarán a Gema Garoa.