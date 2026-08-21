Etiquetas en La Casa de los Famosos México: ¿Qué VERDADES dijeron uno del otro?

Después del regaño de Galilea Montijo, los habitantes despertaron del letargo, y en esta ocasión tuvieron que usar ETIQUETAS para describirse unos a otros.
Cynthia Klitbo
DOBLE CARA - Aldo Rendón
“Lo veo cuando está hablando mal de mí, y cuando paso y se calla, pero me trata muy bien cuando estoy con él”.
EMPÁTICO - Luis Chaparro
“Ha tratado de defenderme, del bullying, de los ronquidos; él fue empático y me protegió, y lo quiero”.
Aldo Rendón
LÍDER - Yahir
“Es un líder nato, sin él La Casa no tendría sentido, andaríamos como gallinas descabezadas”.
EGÓLATRA - Cynthia Klitbo
“Cree que todo se trata de ella, que tenemos que rendirle un trato especial; yo también lo soy, pero no soy tan de hueva como ella”.
Masad Altamami
HIPÓCRITA - Karina Torres
“Ayer confié en ella, le di mi corazón como amigo, y estoy en shock, quiero llorar, siento como traición. Me siento triste; todos podemos hacer mal contra todos, ella como la persona más cercana para mí, sé que es un juego, pero mi sentimiento es así”.
LIMPIO - Yahir
“Es muy buena persona, es como mi hermano. Como un mexicano, me demuestra cariño, muchas cosas, y cuando entré a este programa, me gustan los latinos y mexicanos; este caballero es muy chingón”.
Gema Garoa
RESPETUOSO - Memo Schutz
“Pase lo que pase, siempre tiene una buena opinión de las peores situaciones; respeta a su familia, a los compañeros, a los juegos. Es una persona íntegra y respetuoso”.
INMADURO - Masad
“Cuando entramos a La Casa él me dijo que yo fui la primera que le preguntó '¿cómo estás?’ Y que fue un bonito detalle; hoy en todo el día no me ha dirigido la palabra, hizo comida y no me ofreció, y cuando quiere agradar hasta me da de comer en la boca. Cree que solo yo lo nominé, es una actitud inmadura e infantil de su parte”.
Yahir
TRAGÓN - Masad
“No es un secreto; somos buenos para comer los dos”
AUTÉNTICO - Aldo Rendón
“Es derecho, honesto, sin filtro, una personalidad que rebasa lo que sea. Ayuda a todos, aconseja a todos”.
Ese Pérez
DIVERTIDA - Gema
EGÓLATRA - Cynthia Klitbo
“La señora cuando no tiene poco, empieza enojada, que no le parece nada; en vez de que conviva, solo quiere pelear todo el tiempo”.
Ernesto Laguardia
DOBLE CARA - Aldo Rendón
“No es auténtico en sus comentarios; con su equipo habla lo contrario”
ESTUSIASTA - Mariana Ochoa
“Siempre tiene una buena actitud, trata de ayudar; siempre está cantante y eso se me hace muy alegre”
Moisés Peñaloza
FLOJO - Aldo Rendón
“Es chistoso pero ayuda poco en las labores comunales”
SENSIBLE - Cynthia
“Nos ha mostrado parte de su vulnerabilidad, es sensible”.
Mariana Ochoa
IRRESPETUOSO - Aldo Rendón
“Me causa gracia sus comentarios, pero si los pusieras en boca de alguien más, lo funarían; son fuertes, son irrespetuosos”.
CARISMÁTICO - Gema
“Aunque me nominó directamente, tiene chispa, es auténtica, honesta, linda, se lo tomas a bien”.
Brianda
IMPRUDENTE - Aldo Rendón
“No tiene filtro cuando cuenta las cosas; se le va la onda”.
COMPRENSIVO - Yanet
“Da muy buenos consejos”
Flor Vigna
HONESTO - Moisés Peñaloza
“Planteamos una amistad con nominaciones; a veces alguien te habla bonito, para conseguir votos, pero Moisés no es así”.
CHISMOSO - Aldo Rendón
“Tiene una personalidad única y sabe decir un chisme a la cara y por detrás”.
Luis Chaparro
TRAGÓN - Madad
SENSIBLE - Brianda
“Está conectada con sus sentimientos, le gusta darse a conocer de esa manera, es honesta”.
Memo Schutz
INTELIGENTE - Aldo
“Detrás de las cosas que dice, hay una razón pero tiene un gran corazón”
TERCO - Moisés
“Su competitividad va en su contra cuando se enfoca solo en eso”
Yanet
LÍDER - Yahir
“Ha hecho un gran trabajo en La Casa; nos ayuda a organizarnos, con estrategias para lograr presupuesto, es un gran líder con gran corazón”.
TERCO - Moisés
“Es competitivo”.
¿QUIÉNES ESTÁN NOMINADOS?
Este miércoles 19 de agosto, fueron un total de nueve nominados:
Mariana
Ernesto
Cynthia
Ese Pérez
Yahir
Brianda
Flor
Masad
Moisés