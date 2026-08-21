Yahir cuenta que FUE “INFIEL” por correo, oculta nombre de su ex, pero usuarios ubican de quién se trata

“Pero déjame decirte una cosa, cacharon ese mail seis meses después, o sea, imagínate todas las conversaciones que tuvo que aventarse la morra pa’ llegar a esa”.

Entre las confesiones que están haciendo los habitantes de ‘La Casa De Los Famosos México’, Yahir contó el día que le fue “infiel” a su pareja y un correo electrónico lo delató.

El cantante relató que al acudir a una premiación el manager de una celebridad llegó para decirle que su representada era muy fanática de él y de su música.

“Llegan y me dicen ‘Oye, te quiere conocer fulana de tal y que no sé qué, y que le encanta tu disco’. Llegó la morra, impresionantemente guapa, impresionantemente guapa”.

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Y continuó el relato: “A toda madr* y empezamos a cotorrear, entonces, durante toda la entrega de premios estuvimos cotorreando y cotorreando. Y cuando llegó la hora del after, no, pues yo no voy a ir. Yo pensando en ‘¿A qué, a qué voy’”, comentó Yahir.

El famoso, compartió que decidió no ir a la fiesta para ‘no caer en tentación’, sin embargo, la manager le entregó una tarjeta con el correo electrónico de la chica.

“Bueno, pero resulta, que me voy al hotel, la representante de ella me dejó la tarjeta y que le tiró un mail ‘oye, qué cosa impresionante, todo el rollo, tu personalidad, me dejaste impactado y la madre y todo el ped*’”, según Yahir sólo le escribió con admiración, sin alguna intención de por medio.

Dijo también que en ese momento se encontraba soltero: “No, pues me hubiera ido al after, gü*y, andaba solo”.

Luego, expresó que seis meses después, mientras se encontraba de viaje, dejó su correo electrónico abierto en su computadora y ahí fue donde ella revisó sus correos y dio con el mail a la chica brasileña.

“Pero déjame decirte una cosa, cacharon ese mail seis meses después, o sea, imagínate todas las conversaciones que tuvo que aventarse la morra pa’ llegar a esa”.

Yahir contando su anécdota de “infidelidad” /// Claudia Álvarez (ex de Yahir) contando la misma anécdota pero del otro lado

JAJA COINCIDENCIA? NO LO CREO 🤡#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX pic.twitter.com/gHhOElHJso — David Arellano (@DavidHernare) August 21, 2026

Yahir indicó que no hubo más mensajes entre ellos y que tampoco recibió respuesta por parte de la artista.

“Andaba de viaje, no me acuerdo dónde chingad*s, y de repente suena el teléfono y me dice así directamente. ‘Quien es fulana de tal, no te hagas, pendej*, quién es fulana de tal, estoy en la computadora y le pusiste tal, tal y tal’. Y ahí me cayó el veinte, gü*y, a la madre”.

El intérprete aseguró que al volver a su casa intentó solucionar las cosas con su pareja y a pesar de continuar juntos la relación se volvió en una constante vigilancia.

“Pues ya me aventé el jale, andaba ya no sé dónde, regresé a la casa y ya le dije: ‘¿sabes qué?, pasó esto y esto. Nada más, no pasó ni más ni menos’, pero se convirtió, o sea, me convertí en un vato muy observado”, concluyó Yahir.

¿A quién le fue infiel Yahir?

Aunque el famoso no quiso mencionar a su expareja, usuarios en redes sociales ubicaron de inmediato a Claudia Álvarez. Sobre todo porque ella ya había contado su versión de los hechos y también lo hizo sin mencionar a Yahir.

Claudia y Yahir estuvieron juntos casi tres años, desde 2007 hasta 2010.

En una ocasión en la que Álvarez acudió a ‘Pinky Promise’ desveló: “Sí, me di cuenta porque yo me metí a la computadora y esta persona dejó su mail abierto y yo dije ‘ay, a ver’”.

Y continuó: “De repente veo yo un mensaje que dice ‘amo Brasil, eres la mujer más hermosa que he conocido por dentro y por fuera, me encanto conocerte’ y yo dije, ‘yo no soy de Brasil’”.

Claudia, contrariada y en shock, dijo que le llamó de inmediato a Yahir para cuestionarle lo que había encontrado. “Yo así de me puedes decir que es esto y esto, ‘que haces metiéndote a mi mail’, ya sabes enojado porque yo me había metido a su mail, pero estaba abierto, ahora si que si ves pasto pues juegas”, señaló la actriz.

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Pese a que nunca pudo comprobar nada, Claudia aseguró que su intuición le dijo en ese momento que hubo algo más que sólo el correo.

“No lo comprobé, pero ya para que alguien le diga eso a una persona es importante”.

Y finalizó indicando: “Yo creo que también hay muchas relaciones y personas que no se atreven a decir ya no quiero estar contigo y empiezan a hacer cosa para que tu tomes la decisión”, concluyó.