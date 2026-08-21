Uno de los cocineros de MasterChef se corta un dedo al picar cebolla y abandona entre lágrimas

MasterChef perdió uno de sus mejores cocineros... porque se cortó el pulgar.

No fue una cortada superficial sino tan profunda que estuvo cuatro días fuera de competencia hasta que finalmente este jueves regresó para anunciar una drástica decisión.

Ántrax era uno de los favoritos de MasterChef 24/7 debido a la disciplina con la que cocina, lo cual le permite presentar siempre platos con sabor por encima de la media.

En el reto del domingo, sin embargo, implicó demasiada presión para el cocinero, quien por cierto había ganado en primera instancia su derecho a cocinar en la final.

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¿Por qué se retiró Ántrax de MasterChef?

Pero en una vuelta de tuerca aplicada por la producción, tuvo que bajar nuevamente a cocinar... y ahí fue donde ante la presión de picar rápido la cebolla sufrió un accidente.

Luego de la valoración de los médicos en la evolución de la herida en estos días, la decisión fue irrevocable.

“Hubiera querido seguir pero los médicos me dijeron que es imposible: tengo que guardar reposo absoluto, no puedo cargar cosas ni estar cerca del fuego”, dijo Ántrax este jueves al anunciar que abandona el reality.

El cocinero entregó su delantal entre lágrimas y sin poder contener sus emociones al despedirse de sus colegas, amigos y hasta rivales acérrimos como Lancer, con quien tuvo varios momentos tensos.