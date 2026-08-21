Novia de Abelito entra a quirófano por un segundo ataque de un perro

Abelito está preocupado. “Pero la culpa no es del perro”, dice el influencer ganador del tercer lugar de La Casa de los Famosos, tercera temporada.

La novia de Abelito, Aranza Salazar, fue atacada por el perro de un vecino que, asegura Abelito, está la mayor parte del tiempo en la calle.

“Yo pienso que la gente puede tener mascotas para darles una buena calidad de vida”, dijo.

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Esta es la segunda vez que Aranza es mordida por el perro de este vecino que, según la versión de Abelito, no se ha querido hacer cargo de las consecuencias.

“Repito, la culpa no es del perro pero imagínense que hay una tercera vez”, dijo el creador de contenido en un video publicado desde el hospital en su perfil de Instagram.

La preocupación de Abelito

Abelito narró que la primera mordida sucedió en mayo, lo cual “no pasó a mayores”.

“Fuimos a ver si el perro tenía sus vacunas y dijeron que sí pero el perro anda en la calle, en la basura”.

En esta segunda ocasión el ataque fue más severo y fue necesario que Aranza fuera llevada a un hospital, donde el médico valoró que era necesaria una operación.