¿Intentaron secuestr4r a Karely Ruiz? ENCAPUCHADOS entraron a su casa y la golpearon

La madrugada de este miércoles, la creadora de contenido Karely Ruiz y su pareja fueron asaltados al interior de su vivienda en la colonia Las Puentes, en San Nicolas de los Garza, en Nuevo León.

Primeros reportes indican que siete encapuchados armados irrumpieron en el inmueble, golpearon a ambas víctimas y sustrajeron joyería, dinero en efectivo, bolsos de diseñador y electrónicos.

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Una llamada de auxilio fue atendida por las autoridades, sin embargo, poco antes, vecinos alertaron que los sujetos merodeaban la vivienda.

Conforme ha pasado el tiempo se ha podido confirmar que no se trató de un intento de secuestro y que la pareja se encontraba en la sala de cine de su propiedad. Su hija estaba con ellos.

Además, se sabe que los sospechosos hicieron una cadena humana para ingresar por el segundo piso de la casa y burlar la seguridad. Luego, Karely y su esposo fueron golpeados.

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Las autoridades municipales ya se encuentran en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Nuevo León para investigar los hechos y esclarecer lo sucedido.