Nicola Porcella habla tras críticas por su cirugía de nariz: “Hay gente que te quiere ver mal, pero veo que, al final, soy muy famoso”

A principios de octubre, Nicola Porcella reapareció en el programa Hoy con una nueva nariz tras someterse a una cirugía correctiva. El exhabitante de La casa de los famosos México había viajado semanas atrás a Monterrey para realizarse el procedimiento, que llegó después de un golpe que recibió en el rostro durante su participación en el evento de combate Ring Royale.

El cambio físico del peruano desató un gran revuelo en redes sociales y generó reacciones divididas entre los seguidores del conductor. Al respecto, Porcella abre su corazón y habla en exclusiva con TVyNovelas sobre la polémica que causó su cirugía; asegura que fue una cuestión de salud más que de estética, y revela qué ha decidido a partir de esta controversia.

Con su característico sentido del humor, Nicola reconoció que la magnitud del revuelo lo tomó por sorpresa: “Pues veo que al final soy muy famoso, me estoy dando cuenta, pensé que no, pero sí. Que hablaran más de mi operación que de la final de La casa de los famosos fue fuerte. Dije: wow, pero lo tomo de quien viene”.

El conductor insistió en que su intervención médica no fue un capricho estético, sino una reconstrucción necesaria tras el golpe recibido:

“La verdad que siempre lo dije, lo mío fue una reconstrucción, es un proceso largo y ahí está, ya está bajando. Tanto jodieron y ahí está, ya están viendo que sí ha bajado (la inflamación), que tiene que quedar, que es un proceso. Me pusieron costillas, o sea, es un proceso largo que yo sabía que tenía que pasar. Fue un cartílago; reconstruir el puente que lo tenía roto y listo”.

Nicola Porcella se sinceró sobre la depresión que sufrió. (Instagram @nicolaporcella12)

El peruano admitió error al compartir detalles de su recuperación en redes sociales: “Yo también cometí el error de subir historias cuando no debí subir, pero pues ahí te vas dando cuenta de que siempre te buscan una caidita para golpear”. Y es que, según su experiencia, hay quienes esperan cualquier tropiezo para atacar: “A veces uno es buena onda, siempre trato de ser buena onda con todo el mundo, pero hoy hoy en día, después de darme cuenta de que buscan cualquier cosita para querer hacerte daño —aunque la verdad eso fue lo que menos daño me hizo—, voy a tratar de ser más reservado, ya no hablar tanto y no decir tantas cosas”.

“SI PUDIERA TENER ESTE TRABAJO SIN FAMA, SERÍA FELIZ”

Sobre los comentarios negativos, Porcella aseguró que no le hicieron mella: “Mira, cuando ves la foto de perfil de la gente, son bots, muchos no tienen foto de perfil, pero al final yo estoy feliz. Como te dije, lo que te quedas pensando es que están buscando cualquier error que cometas para darte”. “Así como hicieron mucho para que me vaya bien, también creo que hay gente que te quiere ver mal y eso es lo que me di cuenta y me lo dijo todo el mundo: ‘¿Ves? Te están buscando cualquier cosita’. Y eso que yo trato de no ser ni polémico ni nada, soy una persona muy callada. Pero bueno, pues tocó”.

La fama, admite, tiene un precio. “Sí, y siempre lo dije: si yo pudiera tener este trabajo sin fama, sería feliz, pero pues es lo que conlleva”, reflexionó. Tras esta experiencia, Nicola ha decidido tomar un perfil más bajo y ser más reservado. Eso sí, no pierde el sentido del humor: “Ahora que ya está bajando se van a aguantar. Ahora véanme”, dijo entre risas.