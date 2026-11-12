Mimí de ‘Flans’ habla cómo nunca de LOS BEBÉS QUE PERDIÓ y cómo adoptó a dos niños

“Fueron mis sueños rotos, perdí a mi hermana, que era lo que yo más amaba y perdí la oportunidad de tener hijos biológicos”.

La intérprete de ‘Flans’, Mimí, se sinceró como nunca antes sobre el proceso en el que se sometió a diversos procedimientos de fertilidad para poder cumplir su sueño de convertirse en madre.

En el podcast ‘Los sueños de…” que conduce Michelle Rodriguez, Ilse y Mimí contaron cómo la vida les truncó varios deseos, pero en el caso de Mimí, tener hijos parecía esfumarse y todo ocurrió en un momento crucial.

“Yo tuve dos pérdidas. Yo quería ser mamá biológica. Hicimos todo. Fue una época dolorosa, complicada, donde la gente que ha pasado por esto se da cuenta y que no te la imaginas hasta que estás ahí adentro. Tu vida depende de un resultado y sientes que esa es la felicidad o eso es lo que te va a dar la completa. Para eso venimos. Somos mujeres, venimos a dar vida”, dijo la cantante haciendo alusión a la presión social de que una mujer tendría que estar completa sólo si tiene hijos.

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Y ante la presión y sus deseos de cargar a su bebé, Mimí tuvo que darle cara también a otra vicisitud.

“Cuando yo estoy en mi proceso de fertilidad, mi hermana se enferma… dura un año, un poquito menos de un año, como 8 meses. Y entonces yo hago un trato con el señor… ‘ok, ahí te va, yo te ofrezco mi maternidad, pero no te lleves a mi hermana”.

Mimí relató que le había ofrecido a Dios su sacrificio y que según ella era un acuerdo, sin embargo no advirtió lo que vendría.

“Resulta que mi hermana muere… hago mi último tratamiento de fertilidad. Quedo embarazada… y pierdo al bebé. Entonces estaba yo muy enojada, estaba muy enojada con Dios… y una noche me quedé sin voz. Le dije todas las groserías en todos los idiomas, le menté la madre muy feo”.

La cantante indicó que después de eso, sintió como una presión que la había dejado sin oído. “Me senté en un rincón y escuché que dijo: “te escuché, te contesté y la respuesta fue no”.

Visiblemente conmovidas, Michelle y las cantantes reflexionaron sobre cómo cuando en la vida parece que todo se rompe, hay un plan mejor para el que hay que tener paciencia.

“Fueron mis sueños rotos, perdí a mi hermana, que era lo que yo más amaba y perdí la oportunidad de tener hijos biológicos”.

Y al final se cumplió su deseo de ser madre.

“Miren en qué se convirtió: tengo un angelito ahí arriba desde hace 25 años (mi hermana) y tengo a mis niños, que yo no sabía. Se acababa de morir, y si yo hubiera tenido hijos biológicos no hubiera podido hacer este equipo que he hecho con mis dos niños”, dijo.

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Mimí crió a sus dos sobrinos como hijos propios, pues su hermana tenía 35 años cuando murió y desde los 8 y 4 años, el niño y la niña, respectivamente, los ha amado incondicionalmente. Hasta ha bromeado con que “ya es abuela”.

De sus hijos sólo se conoce la identidad de Gonzalo (Gonzo Gil), quien es vocalista de la banda ‘Van Tres’.