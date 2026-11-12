Susana González arropa a su hija Tuti en su debut en “Todavía te amo": “Me preocupa que lo haya bien”

Para Susana González, interpretar a Hilda Messer en la telenovela Todavía te amo significa adentrarse en las heridas que deja una pérdida y en la difícil tarea de volverse a levantar cuando la vida cambia sin previo aviso. Pero quizás lo más complicado para Susana no ha sido la construcción de este papel, sino vivir de cerca el debut de su hija Tuti, quien dentro de la trama también es su hija.

Ver a Tuti integrase a una producción, despierta en la actriz una mezcla de emoción, orgullo y preocupación. “Quieres lo mejor, quieres que lo hagan muy bien, porque quieres que les vaya increíble, para que tanto la llegada de mi hija a esta producción como su entrada a este mundo aporten cosas positivas.

“Como madre me preocupa mucho que lo haga muy bien y que cumpla con el estándar del trabajo, como se tiene que hacer; y también, como profesional, quiero que brille en su personaje”, admite.

Sin embargo, acompañarla no significa resolverle cada dificultad. Susana sabe que una cosa es orientar a una hija y otra muy distinta es pretender vivir por ella una carrera que apenas comienza. Por eso, aunque está pendiente de su desempeño, también procura reconocer sus capacidades y permitirle que encuentre su propia manera de trabajar.

La sorpresa ha sido descubrir que Tuti parece desenvolverse con una naturalidad que la propia actriz no experimentó cuando inició su trayectoria. La joven está tan enamorada de la actuación que, según cuenta su madre, se mueve en ese ambiente con entusiasmo y soltura. “Siento que no le está costando tanto porque ama esto, está tan enamorada que yo la veo como pez en el agua. Es impresionante, como si lo hubiera hecho antes”, dice con admiración.

Observarla también la lleva a recordar sus propios comienzos. Susana llegó a la industria sin familiares dedicados a la actuación ni conocidos que pudieran orientarla en ese territorio desconocido. El miedo y la prudencia marcaron buena parte de sus primeros pasos, una experiencia que contrasta con la seguridad que hoy descubre en su hija.

“Me veo reflejada, pero también veo cómo se pueden hacer las cosas desde un inicio, sin tener miedo y sintiéndose protegida. Yo inicie con mucho miedo, en un mundo completamente diferente y ajeno a mí. Nadie de mi familia se dedicaba a esto y no tenía conocidos en el medio. Creo que fui excesivamente prudente, demasiado prudente”, reconoce.

Tuti, en cambio, pregunta, se acerca y expresa abiertamente lo que quiere hacer. Esa disposición le parece admirable a Susana, quien no interpreta la diferencia como una competencia entre generaciones, sino como la oportunidad de que su hija aproveche las condiciones que tiene para desarrollarse sin renunciar a su propia personalidad. “Mi hija, con todo el amor del mundo, no tiene miedo. Ella pregunta, quiere pertenecer y dice: ‘Yo quiero estar ahí y quiero hacer esto’. Se esfuerza y no tiene miedo. Es algo que me parece admirable”, agrega.

Hay una frase de Tuti que se quedó grabada en la memoria de su madre porque resume, desde la mirada de alguien que apenas empieza, la magia que encuentra en ese universo. “Me dice: ‘Es un pueblo donde suceden muchas historias y se cuentan muchos sueños’. Se me hizo increíble”, recuerda. Para Susana, esa descripción refleja la fascinación que puede despertar la actuación en quien descubre por primera vez sus posibilidades.

Detrás de cada producción hay personajes, emociones y vidas imaginadas que cobran forma gracias al trabajo de muchas personas. Y ahora su hija tiene la oportunidad de conocer ese proceso desde dentro. El orgullo de Susana no se limita a ver a Tuti frente a las cámaras. También está relacionado con reconocer que los hijos no son una extensión de sus padres y que, aunque la educación y el acompañamiento familiar son importantes, cada persona llega al mundo con una personalidad y una manera particular de enfrentar la vida.

“Creo que es muy importante que los hijos nos demuestren que están preparados con todo lo que tú les has inculcado y con la parte que ellos traen de sabiduría, porque uno no se puede llevar todo el crédito y decir: ‘Todo lo hice yo’. No, ellos traen su propio espíritu y Tuti tiene un espíritu muy fuerte”, afirma. Esa convicción también le permite establecer una distancia saludable entre su experiencia y la de su hija. Susana puede aconsejarla, compartirle aprendizajes y ayudarla a comprender las exigencias de la profesión, pero sabe que no puede tomar las decisiones que le corresponden a ella.

“Yo no puedo actuar por ella. Ella es una historia única. Puedo ayudar a su formación, pero el espíritu y el carácter son de ella. Yo no me puedo relacionar con la gente por ella ni responder a las situaciones como lo haría ella. La carrera que haga va a ser por ella”, sostiene.

La reflexión tiene un significado especial en una industria donde la exposición pública suele venir acompañada de comentarios, expectativas y críticas. Para Susana, parte de la formación consiste en aprender a escuchar, distinguir lo que puede servir para crecer y conservar la autenticidad sin permitir que otras personas definan quién se debe ser. Su papel como madre, entonces, no consiste en despejarle todos los obstáculos, sino en ofrecerle herramientas para que pueda enfrentarlos. Acompañarla significa estar cerca, celebrar sus avances y aceptar que habrá experiencias que Tuti tendrá que vivir por su cuenta.

UN PERSONAJE CON UNA REALIDAD FRACTURADA

En cuanto al personaje de Susana, pone una pregunta sobre la mesa que atraviesa muchas experiencias humanas: ¿cómo empezar de nuevo cuando aquello que daba sentido a nuestra existencia desaparece? Para Susana, la respuesta no está en ignorar el dolor, sino en aprender a mirarlo de otra manera y descubrir que, incluso después de una caída, es posible construir algo distinto. “Los seres humanos luchamos para construir lo que nos mantenga en esta vida con sentido y, cuando este personaje pierde el sentido de su vida, es muy fuerte, porque la obligan a moverse del lugar. Una persona que no tenía esos planes tiene que pensar rápido y tratar de reconstruirse para no derrumbarse. Este personaje tiene ese espíritu: como cualquier mujer o cualquier hombre que siente que lo pierde todo, rápido se tiene que reconstruir, si no, se puede perder”, explica.