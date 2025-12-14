"¿Quién es la Máscara?": Estos son los famosos que ganaron las finales anteriores del reality

La séptima temporada de "¿Quién es la Máscara? termina este domingo 14 de diciembre.

El enfrentamiento de la final tendrá en combate a Maestro Bops, Tropi Coco, Carro Ñero y Meta Liebre, entre quienes estará el octavo ganador de este programa que se produjo por primera vez en México en 2019.

En esta temporada de 2025, Carlos Rivera se consolidó como el Maestro de la Intuición, mientras que Ana Brenda Contreras tuvo un debut fabuloso como investigadora.

Es buen momento entonces ahora para recordar a los que han ganado "¿Quién es la Máscara?” en años anteriores... y por supuesto, quienes eran los famosos detrás de los personajes.

El Camaléon de 2019

El primer ganador fue especialmente emotivo porque uno de las investigadoras lo conocía muy bien. Camaleón se caracterizó a lo largo de la temporada de 2019 por sus rutinas de humor, las cuales se volvieron la pista más importante al momento de la revelación de la identidad detrás de este disfraz: Vadhir Derbez.

Omar Chaparro, emocionado, le dijo a Consuelo Duval, una de las investigadoras: "¿Qué le dices a tu hijito?”.

La actriz, quien adivinó la identidad de Derbez, contestó:

“Que lo amo, que felicidades por este logro y por todos los que vienen”.

La bailarina experta

La identidad de Disco Ball fue adivinada en el último programa de la segunda temporada de "¿Quién es la Máscara?” por dos de los investigadores: Juanpa Zurita y Yuri, quienes supieron que se trataba de María León.

En el baile final, justo antes de ser desenmascarada, Disco Ball dio una última pista al agregar pole dancing a su número musical, una disciplina en la que María León es experta.

El Apache reflexivo

“Les quiero decir que cuando me invitaron a este programa me di cuenta de que no se trataba de crear un personaje de Kalimba sino de ser el personaje que soy. Y soñaba con estar en la final para dar este mensaje de que el mundo los va a golpear pero si confían en ustedes, llegarán al lugar al que quieren”.

Cuatro ganadoras en uno

Carlos Rivera se ganó ese año de 2022 el mote de señor Intuición por sus atinadas predicciones para saber quién estaba detrás de las máscaras.

Al final, él fue uno de los dos que le atinaron a saber que JNS estaba detrás de Huacal, un peculiar personaje cuádruple compuesto por una piña, una fresa, una pera y un ajo.

La verdad de Puercoespunk

Puercoespunk era Bárbara de Regil, que vivía en aquel 2023 uno de sus momentos de mayor popularidad pero también de más críticas en redes sociales.

Ella misma, cuando ganó el concurso, dijo que la Máscara le ayudo a derribar muchos de los prejuicios que había en su contra.

“La gente pensaba que yo era de tal o cual manera, prejuicios que tenían sobre mí. ¿Quién es la Máscara? me ayudó a mostrar que no eran más que ideas falsas sobre mi persona”.

El doble ganador

La edición de 2024 tuvo dos ganadores. La exigencia de tener dos votaciones para satisfacer la transmisión de ¿Quien es la Máscara? en México y en Estados Unidos, hizo que la producción trabajara para tener a dos desenmascarados finales y así respetar las votaciones diferenciadas en ambos países.

Los ganadores el año pasado fueron entonces Armando Hernández con Freddy Verdury y Galilea Montijo con Cacahuate Enchilado

