Yuri recuerda los besos que se dio con Ricky Martin y lamenta que “se fue pa’l monte”

La cantante está de gira con Icónica y durante su show en Monterrey hizo memoria sobre el cantante boricua

Diciembre 13, 2025 • 
Alejandro Flores
yuri.jpg

Yuri está de gira en México

Instagram

“No eran besos de ficción”, dice Yuri al contar la anécdota de lo que vivió hace 34 años con Ricky Martin.

La cantante veracruzana está actualmente de gira por México y esta semana estuvo en Monterrey, donde agotó los boletos para dos funciones en la Arena.
En el segundo de estos conciertos hizo unos comentarios que se viralizaron a través de un video publicado por el diario El Norte.
Justo antes de cantar “Todo mi corazón”, Yuri rememoró el video que se hizo para este tema, el cual es uno de los más sensuales en la carrera de la jarocha.

¿Qué dijo Yuri de Ricky Martin?

La canción es un poema arrebatado de una mujer que está a punto de entregarse a un hombre que acaba de conocer.

“Todo mi corazón es para ti / No me preguntes mas yo soy así / Todo mi corazón / Ya no hay mas nada que decir”, dice una parte del coro.

En el mencionado concierto de Monterrey, Yuri comentó:

“Yo sé que ya nos quedan pocos hombres y que muchos se están yendo pa’l monte... yo no sé por qué se van pa’l monte”, dijo como una alegoría a las preferencias sexuales.

Fue entonces que mencionó a Ricky Martin.

“Dios mío, ¿por qué ya todos los guapos son guapas? O sea, yo entiendo pero por qué por ejemplo, Ricky Martin se nos fue pa’l monte. Yo lo besé en un video y todo se me acaloró. Y yo le digo a mi dios: por qué RickyMaritn y no Coque Muñiz; por qué los guapos”.

El video donde Ricky Martin y Yuri se besuquearon

El video del que habla Yuri es el de la canción “Todo mi corazón, en el que ella aparece en una habitación iluminada en azul profundo, ansiando la llegada de su amante.

En un momento, aparece Ricky Martín en ropa interior, agotado por el día que tuvo pero dispuesto al placer. Se mete a la ducha y se acerca entonces Yuri.

yuriricky martin.png

Escena del video “Todo mi corazón”

Youtube

El cantante le hace una seña y Yuri acepta unirse a él en la regadera, lo que da pie para los besos de los que se acuerda ahora la cantante.

“Ricky es un guapo. No importa que se vaya pa’l monte; nosotras nomás como el chinito: mirando. Sigue igual de precioso: yo tuve la oportunidad de besuquearlo en esto que viene a continuación (la canción “Todo mi corazón”) y todo se acaloró. Para qué les digo que no. No eran besos de ficción”.

Yuri Ricky Martin
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
