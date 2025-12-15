Abraham Quintanilla y su hija Selena se reúnen gracias a la Inteligencia Artificial

La muerte de Abraham Quintanilla fue un impacto emocional muy fuerte para su hijo AB Quintanilla 3, ya que casi coincidió con su cumpleaños, que fue un día antes.

A través de videos y fotos, el músico ha recordado a su padre, quien fue el artífice de Selena y los Dinos, la agrupación con la que la familia Quintanilla alcanzó el éxito: Selena como cantante, su hermana Suzette como baterista, AB como compositor y el propio Abraham como manager.

En uno de los videos que ha compartido en su perfil de Instagram aparece Abraham manejando el autobús en el que viajaba la agrupación durante las giras en los primeros años de su éxito. Bromea con sus hijas y preocupa de que ya hayan comido y dormido.

Otro fragmento es el de una entrevista en la que le preguntan qué cambiaría de su vida. Sin dudarlo, dice:

“Creo que cambiaría el haber metido a mis hijos al ambiente de la música. Si no lo hubiera hecho, tal vez Selena seguiría viva”.

Así luce la animación de Selena y su padre Abraham

AB finalmente ha publicado un video creado con Inteligencia Artificial en el que, con fotos verdaderas, simula un video en el que Selena y su papá Abraham se encuentran y se abrazan.

“Quiero agradecerles a todos los que estuvieron pendientes de mí en un día tan difícil... ¡Los quiero mucho! Nunca olvidemos a “SELENA” ni a mi papá, que de niños nos hizo creer que lo imposible es posible”, escribió el músico dentro de la publicación.

El músico agregó más fotos de ambos, su hermana y su padre, en otra publicación donde dedicó un largo panegírico que muestra lo mucho que los amaba.

“Perder a “SELENA” hace 30 años sigue siendo una lucha diaria para mí… Pero perder a mi papá es diferente… Me sentía seguro sabiendo que su amor y guía siempre estaban disponibles cuando más los necesitaba y ahora ya no podré tener eso”.

Las causas de la muerte de Abraham todavía no se han dado a conocer.