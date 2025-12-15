Suscríbete
Famosos

Abraham Quintanilla y su hija Selena se reúnen gracias a la Inteligencia Artificial

La noticia de la muerte de Abraham se dio este sábado 13 de diciembre. Su hijo AB hizo una emotiva publicación en Instagram

Diciembre 14, 2025 • 
Alejandro Flores
selena quinatanilla abraham quintanilla.jpg

Selena Quintanilla y su papá Abraham

Instagram

La muerte de Abraham Quintanilla fue un impacto emocional muy fuerte para su hijo AB Quintanilla 3, ya que casi coincidió con su cumpleaños, que fue un día antes.

A través de videos y fotos, el músico ha recordado a su padre, quien fue el artífice de Selena y los Dinos, la agrupación con la que la familia Quintanilla alcanzó el éxito: Selena como cantante, su hermana Suzette como baterista, AB como compositor y el propio Abraham como manager.
En uno de los videos que ha compartido en su perfil de Instagram aparece Abraham manejando el autobús en el que viajaba la agrupación durante las giras en los primeros años de su éxito. Bromea con sus hijas y preocupa de que ya hayan comido y dormido.

Todo sobre "¿Quién es la Máscara? 2025"

Lo que necesitas saber del reality show de canto, baile y misterio

hieny fer lamascara.jpg
Famosos
¿Quién es la Máscara?: Hieny Fer revela su identidad y también que su papá la ayudó desde el cielo
“Los chistes buenos eran míos, los malos de mi papá”, bromeó la actriz que estaba detrás de la Máscara de Hieny Fer
Diciembre 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
nocturna quien es la mascara.jpg
Famosos
Eliminan a Nocturna de "¿Quién es la Máscara?": “Era imposible adivinar que era una gamer”
La semifinal del reality enfrentó en su primer combate a Maestro Bops, Carro Ñero y Nocturna
Diciembre 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
federico garcía (1).jpg
Famosos
Eliminan a Rodrigo Murray de "¿Quién es la Máscara?"; menciona a los Derbez en sus agradecimientos
El actor fue el segundo famoso que perdió la Máscara este 23 de noviembre
Noviembre 23, 2025
 · 
Alejandro Flores
gloss.jpg
Famosos
Le quitan la máscara a la primera actriz detrás de Ruby Gloss en ¿Quién es la Máscara?
El investigador Carlos Rivera otra vez le atinó a la identidad gracias a su intuicción
Noviembre 09, 2025
 · 
Alejandro Flores
monsqueez.jpg
Famosos
Desenmascaran al renombrado actor detrás de Monsqueez en "¿Quién es la Máscara?”
En el programa de este 2 de noviembre también hubo un salvado ya que Anahí apretó el botón de salvación
Noviembre 02, 2025
 · 
Alejandro Flores
quien es la mascara minichang.jpg
Famosos
¿Quién estaba detrás de Mini Chang, eliminada de “Quién es la máscara” este 9 de noviembre?
En el quinto programa hubo un segundo eliminado, además de Cynthia Klitbo
Noviembre 09, 2025
 · 
Alejandro Flores
quie esla mascara final.jpg
Famosos
De streamers a galanes de telenovela: estos famosos han sido eliminados de "¿Quién es la Máscara?”
La final de "¿Quién es la Máscara?” es este 14 de diciembre y enfrenta a 4 personajes
Diciembre 12, 2025
 · 
Alejandro Flores

Otro fragmento es el de una entrevista en la que le preguntan qué cambiaría de su vida. Sin dudarlo, dice:

“Creo que cambiaría el haber metido a mis hijos al ambiente de la música. Si no lo hubiera hecho, tal vez Selena seguiría viva”.

Así luce la animación de Selena y su padre Abraham

AB finalmente ha publicado un video creado con Inteligencia Artificial en el que, con fotos verdaderas, simula un video en el que Selena y su papá Abraham se encuentran y se abrazan.

“Quiero agradecerles a todos los que estuvieron pendientes de mí en un día tan difícil... ¡Los quiero mucho! Nunca olvidemos a “SELENA” ni a mi papá, que de niños nos hizo creer que lo imposible es posible”, escribió el músico dentro de la publicación.

El músico agregó más fotos de ambos, su hermana y su padre, en otra publicación donde dedicó un largo panegírico que muestra lo mucho que los amaba.

“Perder a “SELENA” hace 30 años sigue siendo una lucha diaria para mí… Pero perder a mi papá es diferente… Me sentía seguro sabiendo que su amor y guía siempre estaban disponibles cuando más los necesitaba y ahora ya no podré tener eso”.

Las causas de la muerte de Abraham todavía no se han dado a conocer.

Abraham Quinanilla Selena Quintanilla
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
yuri.jpg
Famosos
Yuri recuerda los besos que se dio con Ricky Martin y lamenta que “se fue pa’l monte”
Diciembre 13, 2025
 · 
Alejandro Flores
abraham quintanilla.jpg
Famosos
La fecha de la muerte de Abraham Quintanilla es un misterio para la policía y el forense
Diciembre 13, 2025
 · 
Alejandro Flores
abraham-quintanillla-muerte--.jpg
Famosos
Abraham Quintanilla habló de la muerte: “Tengo la esperanza de ver a Selena otra vez”
Diciembre 13, 2025
 · 
MrPepe Rivero
mariana-seoane-exclusiva-bruja.jpg
Famosos
“Me considero una bruja blanca": Mariana Seoane confiesa lo que echaría al caldero
Diciembre 13, 2025
 · 
Edson Vázquez
yulay.jpg
Viral
Influencer les presta dinero, ellos regresan a pagar y reciben una recompensa que hace llorar a todos
Los préstamos fueron para tratamientos contra el cáncer, pañales, la renta, componer el refri...
Diciembre 13, 2025
 · 
Alejandro Flores
daniel-arenas-amores-verdaderos-.jpg
Telenovelas
Daniel Arenas vuelve con “Guardián de mi corazón” a las telenovelas de TelevisaUnivision
La nueva versión de ‘Amores verdaderos’ y ‘Amor en custodia’ promete volver a cautivarnos.
Diciembre 13, 2025
 · 
MrPepe Rivero
abraham-quintanilla-muerte.jpg
Famosos
Murió Abraham Isaac Quintanilla Jr. a los 86 años, el padre de Selena Quintanilla
Descanse en paz.
Diciembre 13, 2025
 · 
MrPepe Rivero
restaurante carlos bonavides.jpg
Famosos
El restaurante en el que Carlos Bonavides invirtió lo que ganó con Huicho Domínguez pero ya no existe
Te mostramos en exclusiva cómo era por dentro este lugar que montó junto con su hija Laura en 1998
Diciembre 13, 2025
 · 
Alejandro Flores