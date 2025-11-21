Aseguran que “le están viendo la cara a Florinda Meza” con el estreno de su documental

“Lo que pasa es que se nos unieron nuevos artistas”.

Hace unos días se dio a conocer que el documental ‘Atrévete a vivir: Florinda Meza’ ya tenía fecha de estreno, y en un avance prometía indagar en la vida detrás de las pantallas de la actriz.

El documental de Meza inició su producción en el 2020 y aunque podría parecer una revancha por lo mal parada que terminó en la bioserie de Roberto Gómez Bolaños, Javi Domz, director creativo ejecutivo aseguró que el material fílmico van más allá.

Y añadió que “este documental no está hecho para limpiar su nombre, pero la justicia divina siempre ayuda. Ha sido super injusto que de pronto se le juzgue y no me gustaría pensar que es también está a mano del machismo”.

La docuserie tendría episodios de una hora de duración con testimonios inéditos que se presentarían en Prime Video desde el 25 de noviembre. Sin embargo, a cuatro días del supuesto estreno no hay nada en la plataforma que indique su lanzamiento.

Incluso, Amazon Prime se habría deslindado completamente de la producción, así lo informó la periodista María Luisa Valdés Doria, quien añadió que se levantaron las sospechas de que la viuda de ‘Chespirito’ habría sido víctima de un posible engaño.

La comunicadora afirmó que la plataforma de contenido no sólo negó la programación a nivel nacional, sino también a nivel internacional.

La información es contundente: Prime Video “ni siquiera sabe que Javier Domz, Javier Domínguez tenía el documental” y “ni siquiera ellos firmaron nada” para la exhibición del material de Florinda Meza, expresó.

Javi Domz asegura que sí se estrenará…

En una entrevista para el programa ‘En Shock’, el productor del documental, fue cuestionado por el estreno de ‘Atrévete a vivir: Florinda Meza’ y ahí aseguró que el estreno sigue en pie.

“Lo que pasa es que se nos unieron nuevos artistas que trabajaron con Florinda, que los van a poder ver ahora. Tenemos planeado el 28 de noviembre, que es la fecha en que cumple años ‘Chespirito’ de que falleció, pero como no quisimos ensuciarlo con eso, va a ser unos días antes. Van a poder ver aproximadamente el 25 de este mes”, indicó Domínguez.

Y sobre la plataforma digital, también la confirmó aunque expresó que buscaron otros canales de distribución.

“Por Amazon (se estrenará), pero estamos negociando con canales de televisión para que lo vean en cada país donde ella va a estar visitando en esta gira que probablemente pueda ser la última vez que ella visita Latinoamérica”, indicó.

Pese a las declaraciones del productor, Valdés Doria aseveró que lo que se puede confirmar es que, en Prime Video, el documental de Florinda Meza “no se estrena”.